Боксёры из Крыма и Севастополя получат шанс выступить на Олимпиаде

На Чемпионат России по боксу среди мужчин вызвано пять лучших спортсменов из Республики Крым, а также трое из Севастополя. По итогам соревнований, которые пройдут в Оренбурге с 28 ноября по 5 декабря 2020 года, будет сформирован состав национальной сборной для участия в квалификационном отборочном турнире на Олимпийские игры в Токио.
По данным рейтинга Федерации бокса Республика Крым признана одной из лидирующих по количеству боксеров, участвующих в чемпионате в этом году. Она занимает в рейтинге одиннадцатое место. Вместе с ней по пять спортсменов на чемпионат также вызвали из Красноярского края, Якутии и Рязанской области, — отмечают в пресс-службе Федерации бокса России.
Ожидаемо, что Москву представит больше всего боксеров – 35 участников.
- Вторую строчку в рейтинге разделили не менее густонаселенные регионы – Санкт-Петербург и Московская область: по 25 лучших спортсменов от этих субъектов выступят на соревнованиях.
- Третье место досталось Республике Дагестан, которая привезет на чемпионат 23 спортсмена.
- Четвертая строчка за ХМАО, от которого выступит 17 боксеров, пятая досталась Челябинской области – 11 боксеров покажут себя в ринге.
- На шестом месте Республика Башкортостан, от которой приедут 10 спортсменов.
- Седьмое место разделили Новосибирская, Оренбургская и Самарская области, а также Краснодарский край, Чеченская Республика и Республика Татарстан – из каждого субъекта вызвано по 9 боксеров.
- На восьмой строчке расположилась Ростовская область – 8 спортсменов защитят честь региона.
- Девятое место за Тулой – 7 боксеров приедут в Оренбург.
- Десятая строчка за Республикой Бурятией, Свердловской и Ульяновской областями и Северной Осетией – по 6 спортсменов готовятся стать чемпионами.
Всего на чемпионат России приедут более 300 спортсменов из всех регионов страны – это победители чемпионата России прошлого года, чемпионы Европы и мира. Они поборются за право попасть в национальную сборную страны для участия в квалификационном отборочном турнире на Олимпийские игры в Токио, которые из-за пандемии коронавируса были перенесены с 2020-го на 2021 год.
Призовой фонд турнира «Лига Ставок. Чемпионат России по боксу среди мужчин» составит 10 миллионов рублей, также победители соревнований получат автомобили. Поддержать участников в Оренбург приедут именитые звезды российского бокса: двукратные олимпийские чемпионы Олег Саитов и Алексей Тищенко, олимпийские чемпионы Александр Лебзяк, Рахим Чахкиев, Егор Мехонцев и Гайдарбек Гайдарбеков.
Чемпионат России пройдёт на базе СКК «Оренбуржье» с учетом противопандемийных ограничительных мер. Открытие турнира состоится 28 ноября.
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