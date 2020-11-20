Боксёры из Крыма и Севастополя получат шанс выступить на Олимпиаде

На Чемпионат России по боксу среди мужчин вызвано пять лучших спортсменов из Республики Крым, а также трое из Севастополя. По итогам соревнований, которые пройдут в Оренбурге с 28 ноября по 5 декабря 2020 года, будет сформирован состав национальной сборной для участия в квалификационном отборочном турнире на Олимпийские игры в Токио.

По данным рейтинга Федерации бокса Республика Крым признана одной из лидирующих по количеству боксеров, участвующих в чемпионате в этом году. Она занимает в рейтинге одиннадцатое место. Вместе с ней по пять спортсменов на чемпионат также вызвали из Красноярского края, Якутии и Рязанской области, — отмечают в пресс-службе Федерации бокса России.

Ожидаемо, что Москву представит больше всего боксеров – 35 участников.

Вторую строчку в рейтинге разделили не менее густонаселенные регионы – Санкт-Петербург и Московская область: по 25 лучших спортсменов от этих субъектов выступят на соревнованиях.

Третье место досталось Республике Дагестан, которая привезет на чемпионат 23 спортсмена.

Четвертая строчка за ХМАО, от которого выступит 17 боксеров, пятая досталась Челябинской области – 11 боксеров покажут себя в ринге.

На шестом месте Республика Башкортостан, от которой приедут 10 спортсменов.

Седьмое место разделили Новосибирская, Оренбургская и Самарская области, а также Краснодарский край, Чеченская Республика и Республика Татарстан – из каждого субъекта вызвано по 9 боксеров.

На восьмой строчке расположилась Ростовская область – 8 спортсменов защитят честь региона.

Девятое место за Тулой – 7 боксеров приедут в Оренбург.

Десятая строчка за Республикой Бурятией, Свердловской и Ульяновской областями и Северной Осетией – по 6 спортсменов готовятся стать чемпионами.

Всего на чемпионат России приедут более 300 спортсменов из всех регионов страны – это победители чемпионата России прошлого года, чемпионы Европы и мира. Они поборются за право попасть в национальную сборную страны для участия в квалификационном отборочном турнире на Олимпийские игры в Токио, которые из-за пандемии коронавируса были перенесены с 2020-го на 2021 год.

Призовой фонд турнира «Лига Ставок. Чемпионат России по боксу среди мужчин» составит 10 миллионов рублей, также победители соревнований получат автомобили. Поддержать участников в Оренбург приедут именитые звезды российского бокса: двукратные олимпийские чемпионы Олег Саитов и Алексей Тищенко, олимпийские чемпионы Александр Лебзяк, Рахим Чахкиев, Егор Мехонцев и Гайдарбек Гайдарбеков.

Чемпионат России пройдёт на базе СКК «Оренбуржье» с учетом противопандемийных ограничительных мер. Открытие турнира состоится 28 ноября.