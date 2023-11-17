Более 1 300 обращений написали севастопольцы онлайн на прошлой неделе

За прошедшую неделю – с 6 по 12 ноября – севастопольцы оставили больше 1 300 комментариев в социальных сетях и на платформе «Госуслуги. Решаем вместе». Пользователи задавали вопросы о сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройстве, дорогах и транспорте. Обращения собрали и отправили в работу аналитики Центра управления регионом.

Так, жители города попросили стереть старую дорожную разметку, которая обозначает стоп-линию на улице Пионерской. По их словам, новая стоп-линия в сочетании со знаком «Стоп» находится ближе к светофору, а старая разметка – в 5-7 метрах от него. Из-за это водители часто путаются. ЦУР направил сообщение в департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры. Вскоре специалисты исправили недочёты и нанесли новую разметку, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Ремонт и строительство дорог – тема, о которой горожане спрашивают регулярно. Их пожелания учитывают при реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Недавно введены в эксплуатацию 43 объекта, отремонтированные благодаря выделенным Севастополю дополнительно 600 млн рублей.

Кроме того, севастопольцы интересовались темой ремонта и модернизации уличного освещения. Вскоре станет светлее на улице Айландовой, в Троцком проезде и Мореходном переулке – там появятся 23 новых светильника. Завершаются работы и на улице Дениса Ракицкого – здесь протянули 6 километров сетей и установили 173 опоры наружного освещения. До конца года Севастополь будут освещать больше трёх тысяч новых фонарей, установленных предприятием «Горсвет».

Задать вопросы или написать о проблеме, связанной со сферой транспорта и дорог, можно на страницах профильного департамента в социальных сетях и в официальном телеграм-канале по ссылкам:

— ВКонтакте: https://vk.com/public202349767;

— Одноклассники: https://ok.ru/group/59438988460127;

— Телеграм: https://t.me/dep_trans.

Обращения по теме уличного освещения, благоустройства и ЖКХ можно направлять в соцсети департамента городского хозяйства:

— ВКонтакте: https://vk.com/gorhoz_sev;

— Одноклассники: https://ok.ru/group/59417410142292;

— Телеграм: https://t.me/gorhoz_sevastopol.

Кроме того, сообщения по любым темам принимаются на официальных страницах руководителей департаментов, заместителей губернатора, главы города Михаила Развожаева и Правительства Севастополя во ВКонтакте, Одноклассниках и Телеграм, а также на платформе «Госуслуги. Решаем вместе» – сервисом можно воспользоваться через виджет во ВКонтакте, приложение или сайт (http://pos.gosuslugi.ru/landing/).

источник: пресс-служба Правительства Севастополя