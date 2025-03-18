Более 10 тысяч человек за 3 дня в Симферополе посетили Поезд Победы

«Поезд Победы» – это уникальная передвижная инсталляция, которая остановилась в Крыму с 16 по 18 марта. Только за первый день «Поезд Победы» посетили более двух тысяч человек. Желающих посетить музей на колёсах в Симферополе настолько много, что все билеты были распроданы за 20 минут. Сейчас Республикой Крым прорабатывается возможность дополнительного возвращения «Поезда Победы» в регион.

Инсталляция знакомит жителей и гостей Крыма с историей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Внутри поезда находятся тематические экспозиции, фотографии и документы, рассказывающие о героизме советских граждан на фронте и в тылу, о важнейших сражениях и героях войны.

В рамках мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., «Поезд Победы» посетили бойцы Российских студенческих отрядов.

Более 500 человек уже сейчас готовятся к проведению Республиканской патриотической акции «Десант Победы» в рамках Всероссийской патриотической акции «Поклонимся Великим тем годам». Так, с 22 по 30 марта в Крыму Десант Победы пройдет в седьмой раз и будет направлен на благоустройство памятников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., оказание помощи людям преклонного возраста, проведение открытых уроков мужества в школах, популяризацию добровольчества и пропаганду трудовой деятельности среди школьной и студенческой молодежи.

В преддверии «Десанта Победы» для студотрядовцев Крыма особенно важно окунуться в атмосферу времён Великой Отечественной войны. Посещение Поезда Победы помогает молодёжи глубже понять значимость тех событий и вдохновляет на активное участие в предстоящей акции по сохранению памяти о героях, которые отстояли нашу свободу.

Студотряды Крыма участвуют в различных проектах, направленных на сохранение культурно-исторического наследия Крыма. Посещение Поезда Победы стало для нас возможностью соприкоснуться с живой историей, понять, какой ценой была завоевана мирная жизнь. История напоминает нам о том, что герои прошлого продолжают жить в сердцах людей, и нашим долгом является помнить и прививать будущим поколениям уважение к их подвигу. Работа, которая будет проведена в рамках «Десанта Победы» станет нашим вкладом в сохранение исторической памяти, – поделилась Дария Яремчук, комиссар штаба студенческих отрядов Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Крымского регионального отделения РСО. Я горжусь тем, что мой прадедушка во времена Великой Отечественной войны был машинистом, осуществлял перевозки военной техники и снарядов на линию фронта. Таким образом он вносил свой вклад в Великую Победу нашего народа, и я всегда буду помнить об этом. Когда я узнала, что «Поезд Победы» будет останавливаться в Симферополе, сразу решила, что должна его посетить. Это дань уважения не только моему прадедушке, но и всем тем, кто приближал нашу победу, проходя через все ужасы войны и отдавая свои жизни, чтобы сейчас мы жили под мирным небом, – рассказала Алина Тыщенко, боец студенческого сервисного отряда «Нова» Крымского регионального отделения РСО.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

голоса Оцените материал Узнайте больше: Студотряды Крыма вошли в Наблюдательный совет по развитию Российских студенческих отрядов

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