Более 10 тысяч евпаторийцев проголосовали за объекты благоустройства города

Более 10 тысяч жителей Евпатории приняли участие в онлайн-голосовании за объекты, которые предстоит благоустроить в 2025 году.
В этом году в отборе участвуют 3 объекта: сквер героев Крымской войны 1853–1856 гг., сквер перед средней школой №11 им. Героя Советского Союза Евграфа Рыжова, сквер памяти погибших по ул. Некрасова, 67. Напомним, голосование по выбору новых объектов проводится в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Оно проходит на единой федеральной платформе: https://91.gorodsreda.ru/. Сделать свой выбор в пользу того или иного объекта можно до 30 апреля. Принять участите в нем могут крымчане старше 14 лет.
Условием выделения финансирования на реализацию проекта в Евпатории является участие в голосовании более 30 тысяч жителей.
СПРАВКА. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» с 2018 года. Его задача – изменение облика российских городов и сел, сделать их комфортными и современными для жителей и создать условия для дальнейшего развития муниципалитетов. В феврале 2024 года Владимир Путин продлил проект до 2030 года.
источник: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации Евпатории
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С тегами: благоустройство Крыма