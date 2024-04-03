Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Более 10 тысяч евпаторийцев проголосовали за объекты благоустройства города
актуально в республике
Более 10 тысяч евпаторийцев проголосовали за объекты благоустройства города

Более 10 тысяч евпаторийцев проголосовали за объекты благоустройства города

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:16 03.04.2024

Более 10 тысяч жителей Евпатории приняли участие в онлайн-голосовании за объекты, которые предстоит благоустроить в 2025 году.

В этом году в отборе участвуют 3 объекта: сквер героев Крымской войны 1853–1856 гг., сквер перед средней школой №11 им. Героя Советского Союза Евграфа Рыжова, сквер памяти погибших по ул. Некрасова, 67. Напомним, голосование по выбору новых объектов проводится в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Оно проходит на единой федеральной платформе: https://91.gorodsreda.ru/. Сделать свой выбор в пользу того или иного объекта можно до 30 апреля. Принять участите в нем могут крымчане старше 14 лет.

Узнайте больше:  Ялта: работает «горячая линия» по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей

Условием выделения финансирования на реализацию проекта в Евпатории является участие в голосовании более 30 тысяч жителей.

СПРАВКА. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» с 2018 года. Его задача – изменение облика российских городов и сел, сделать их комфортными и современными для жителей и создать условия для дальнейшего развития муниципалитетов. В феврале 2024 года Владимир Путин продлил проект до 2030 года.

источник: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации Евпатории

Просмотры: 6

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: благоустройство Крыма

Комментарии для сайта Cackle
благоустройство Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.