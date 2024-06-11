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Более 100 крымчан прошли обучение и повысили уровень обслуживания и гостеприимства

Более 100 крымчан прошли обучение и повысили уровень обслуживания и гостеприимства

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:39 11.06.2024

В Крыму прошла серия обучающих тренингов «Совершенствование уровня обслуживания и гостеприимства». В них приняли участие более 100 человек – сотрудников крымских отелей, пансионатов, санаториев. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым — министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

По итогам мероприятия участники получили удостоверения о повышении квалификации. Этот документ необходим при проведении процедуры классификации средств размещения, а также для дальнейшего карьерного роста персонала, – цитирует пресс-служба Ирину Кивико.

Программа обучения была направлена на повышение квалификации администраторов и горничных, выполняющих основные функции гостеприимства на первой линии работы с клиентами.

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Тренинги организованы Центром «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

По информации пресс-службы экономического развития Республики Крым

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