Более 100 севастопольских семей получили выплату 300 тысяч рублей

В Севастополе действует региональная мера поддержки семей с детьми — единовременная выплата в размере 300 тысяч рублей при рождении третьего или последующих детей, начиная с 1 января.

По информации заместителя директора департамента труда и социальной защиты населения Елены Силаевой, с начала 2025 года единовременную выплату уже получили 111 семей на 112 детей.

Данная мера предусмотрена в рамках реализации национального проекта «Семья». Право на выплату предоставляется одному из родителей, проживающему на территории Севастополя, при рождении с 1 января 2025 года третьего или последующих детей. Возраст каждого из супругов, состоящих в браке, либо единственного родителя на дату подачи заявления не должен превышать 35 лет включительно, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Елену Силаеву.

При отсутствии регистрации по месту жительства заявитель может подтвердить проживание в городе договором найма, судебным решением или иным документом. Оформить выплату можно, обратившись в управление адресной социальной поддержки или в МФЦ.

Перечень необходимых документов включает паспорт, свидетельства о рождении детей, документы о браке, подтверждение регистрации или проживания в Севастополе, а также реквизиты банковского счета заявителя.

Одной из семей, получивших выплату, стала семья Ангелины и Николая, в которой растут трое детей: старший сын Николай, дочь Каролина и девятимесячный Гавриил.

О выплате мы узнали из телеграм-канала губернатора Севастополя Михаила Развожаева и сразу обратились в департамент труда и социальной защиты населения. Подали заявление и достаточно быстро получили выплату. Так как у нас дети разнополые, решили сделать им отдельные комнаты. Полученные средства направим на ремонт. Спасибо нашему губернатору за такую поддержку, — рассказала многодетная мама Ангелина.

Напомним, нацпроект «Семья» – это один из важнейших проектов, и в первую очередь с точки зрения изменения демографической ситуации в городе. Все меры поддержки направлены на то, чтобы качество жизни семей с детьми повысилось, и чтобы число многодетных семей росло.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя