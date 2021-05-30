Более 100 тысяч крымчан уже приняли участие в предварительном голосовании «Единой России»

По состоянию на 12:00 30 мая более 100 тысяч крымчан проголосовали за кандидатов на выборы депутатов Государственной Думы РФ VIII созыва. Об этом заявила член регионального оргкомитета предварительного голосования, заместитель председателя Госсовета РК Алла Пономаренко.

Крымчане активно участвуют как в электронном предварительном голосовании, так и в очном. Это говорит о высокой политической культуре наших граждан – им небезразлично кто будет представлять их интересы в Госдуме, – подчеркнула Алла Пономаренко.

Напомним, что с 24 по 30 партия «Единая Россия» проводит предварительное голосование по кандидатов на выборы депутатов Государственной Думы РФ VIII созыва по смешанной системе – в электронном формате и 30 мая – очно. Избирателю предоставляются два бюллетеня – по федеральному избирательному списку и по одномандатным округам.

У кандидатов была возможность пройти этот процесс, познакомиться со своими избирателями, представить им свои программы. Для нас было важно построить свои ряды, сформировать всю команду и подготовить ее к предстоящим выборам. Это такое, своего рода, хорошее учение, для избирателя это тоже возможность повлиять на выбор кандидатов от ведущей партии. Предварительное голосование проходит в Крыму уже не в первый раз – мы набираемся опыта и формируем привычку у нашего избирателя участвовать в политической жизни, – сказал секретарь Крымского отделения «Единой России», председатель Государственного Совета РК Владимир Константинов.

Крымчане могут сделать свой выбор на счетных участках по месту регистрации. Всего открыто 230 участков.

Фото: пресс-служба КРО «Единая Россия».