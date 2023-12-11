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Более 100 тысяч пассажиров услышали песни резидентов арт-кластера «Таврида» при посадке в поезда «Таврия»

Более 100 тысяч пассажиров услышали песни резидентов арт-кластера «Таврида» при посадке в поезда «Таврия»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:59 11.12.2023

С 1 декабря 2023 года в поездах «Таврия», следующих в Крым и из Крыма, во время посадки на начальной станции звучит музыка резидента арт-кластера «Таврида» Kerob. Композиции уже создали настроение на путешествие более чем для 100 тысяч пассажиров.

С 1 декабря музыка резидентов «Тавриды» звучит при посадке пассажиров в поездах «Таврия» железнодорожного перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», следующих в Крым и из Крыма. В сотрудничестве был составлен сорокаминутный плейлист для создания у пассажиров настроения на предстоящее путешествие. В трек-лист вошли песни резидента арт-кластера «Таврида», музыкального продюсера, микс-инженера, выпускника академии Игоря Матвиенко «М.А.М.А» и сооснователя продакшн-студии Garage82 Евгения Дрёмина, известного под псевдонимом Kerob, — композиции Woods, Limitless, Hoguera, Sunsets, Sonar, а также совместный релиз Kerob с артистами Beregelya и Тамарой Сергиенко  под названием «Движение», — отмечают в пресс-службе арт-кластера «Таврида.АРТ». 

Более 100 тысяч пассажиров услышали песни резидентов арт-кластера «Таврида» при посадке в поезда «Таврия»

Накануне Нового года в поездах «Таврия» зазвучат праздничные композиции, среди которых песня «Жду чудес» резидента арт-кластера «Таврида» Любы Павлушиной и другие, создающие волшебную атмосферу.

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источник: пресс-служба арт-кластера «Таврида.АРТ»

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