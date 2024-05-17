Более 100 украинских беспилотников ночью «накрыли» российские регионы. Итог ночной атаки

Средства ПВО за ночь перехватили над российскими регионами более 100 украинских беспилотников, подавляющее большинство из них — над Краснодарским краем и Крымом. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

В результате атаки, отмечает ТАСС, произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе, также обломки повредили подстанцию в Севастополе — город остался без снабжения электроэнергией.

Масштабы атак

Средства ПВО РФ, по данным Минобороны, уничтожили и перехватили 51 беспилотник над Крымским полуостровом и 44 — над Краснодарским краем. Кроме того, 6 аппаратов были перехвачены над Белгородской областью и 1 — над Курской.

Морская авиация и патрульные катера ночью уничтожили шесть украинских безэкипажных катеров в Черном море, рассказали в военном ведомстве. Накануне за день были уничтожены 15 таких катеров, следовавших в сторону Крыма. Узнайте больше: В Крыму открыли сезон кумыса

Последствия

В Белгородской области в результате одной из атак беспилотников погибли женщина и ребенок, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Туапсе из-за падения беспилотника произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода, сейчас он полностью потушен. В результате происшествия никто не пострадал.

Более 10 беспилотников были подавлены над Новороссийском, в результате чего возникли «локальные возгорания», заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Позднее в пресс-службе городской администрации сообщили, что инфраструктура получила незначительные повреждения, а предприятия работают в штатном режиме.

В Севастополе обломки беспилотника упали на подстанцию. По словам губернатора города Михаила Развожаева, на восстановление ее работы уйдет около суток, на это время отменены занятия в городских школах и детских садах. источник: ТАСС