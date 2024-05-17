Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Более 100 украинских беспилотников ночью «накрыли» российские регионы. Итог ночной атаки
актуально в республике
Более 100 украинских беспилотников ночью «накрыли» российские регионы. Итог ночной атаки
фото: © Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Более 100 украинских беспилотников ночью «накрыли» российские регионы. Итог ночной атаки

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:04 17.05.2024

Средства ПВО за ночь перехватили над российскими регионами более 100 украинских беспилотников, подавляющее большинство из них — над Краснодарским краем и Крымом. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

В результате атаки, отмечает ТАСС, произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе, также обломки повредили подстанцию в Севастополе — город остался без снабжения электроэнергией. 

Масштабы атак

  • Средства ПВО РФ, по данным Минобороны, уничтожили и перехватили 51 беспилотник над Крымским полуостровом и 44 — над Краснодарским краем. Кроме того, 6 аппаратов были перехвачены над Белгородской областью и 1 — над Курской.
  • Морская авиация и патрульные катера ночью уничтожили шесть украинских безэкипажных катеров в Черном море, рассказали в военном ведомстве. Накануне за день были уничтожены 15 таких катеров, следовавших в сторону Крыма.
Узнайте больше:  В Крыму открыли сезон кумыса

Последствия

  • В Белгородской области в результате одной из атак беспилотников погибли женщина и ребенок, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
  • В Туапсе из-за падения беспилотника произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода, сейчас он полностью потушен. В результате происшествия никто не пострадал.
  • Более 10 беспилотников были подавлены над Новороссийском, в результате чего возникли «локальные возгорания», заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Позднее в пресс-службе городской администрации сообщили, что инфраструктура получила незначительные повреждения, а предприятия работают в штатном режиме.
  • В Севастополе обломки беспилотника упали на подстанцию. По словам губернатора города Михаила Развожаева, на восстановление ее работы уйдет около суток, на это время отменены занятия в городских школах и детских садах.

источник: ТАСС

Просмотры: 24

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым и Украина

Комментарии для сайта Cackle
Крым и Украина
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.