Более 1000 самозанятых жителей Севастополя самостоятельно формируют свою будущую пенсию

Самозанятые граждане могут самостоятельно формировать пенсию, добровольно уплачивая взносы на обязательное пенсионное страхование в Социальный фонд России. В этом случае периоды деятельности будут учтены в общем стаже, а страховые взносы позволят накопить индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК). В Отделении СФР по Севастополю зарегистрировано 1160 граждан данной категории.

В 2024 году минимальный размер страховых взносов для самозанятых, которые применяют специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», составляет 50 798,88 рублей, при этом будет начислен ИПК 1,037 и засчитан стаж 1 год. Максимальный размер — 406 391,04 рубля, в таком случае будет начислен ИПК 8,292 и стаж 1 год. В случае уплаты взносов ниже минимального размера в страховой стаж включается период пропорционально уплаченной сумме. Средства можно перечислить единой суммой или несколькими платежами в год до 31 декабря текущего года.

Накопленные пенсионные коэффициенты и стаж самозанятых за 2024 год будут отражены на индивидуальном лицевом счете в следующем году — до 1 марта 2025 года. Выписку из него можно заказать в личном кабинете на портале Госуслуг.

Для самостоятельного формирования страховой пенсии самозанятым необходимо подать заявление в Отделение Социального фонда по Севастополю. Это можно сделать через личный кабинет страхователя на официальном сайте СФР, портал госуслуг, в мобильном приложении «Мой налог», а также обратившись в клиентскую службу ОСФР по Севастополю.

Если у вас остались вопросы, то позвоните по номеру телефона единого контакт-центра: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы региональной линии — пн.-чт. с 9.00 – 18.00, пт. с 9.00 – 16.45, без перерыва) или обратитесь лично в клиентскую службу Отделения СФР по Севастополю.

источник: пресс-служба Отделения СФР по г.Севастополю

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