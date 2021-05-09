Более 1000 военнослужащих и 57 единиц техники. Как проходил Парад Победы в Симферополе

9 мая в Симферополе в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошёл военный парад.

Самыми почётными гостями сегодняшнего праздника стали ветераны Великой Отечественной войны.

Торжественным маршем по центральной улице крымской столицы прошли парадные расчеты – личный состав частей Симферопольского гарнизона и механизированная колонна военной техники.

В параде приняли участие парадные расчёты роты барабанщиков крымского кадетского корпуса, офицеров управления 22-го Армейского корпуса, военнослужащих 126-й отдельной бригады береговой обороны, 127-й отдельной бригады разведки, 8-го артиллерийского полка, 68-го отдельного морского инженерного полка, 1096-го зенитного ракетного полка. Также были представлены парадные расчёты отдельного разведывательного отряда Национальной гвардии «Русь», курсантов крымского филиала Краснодарского университета МВД России, парадный расчёт войскового казачьего общества «Черноморское казачье войско», парадный расчёт МЧС России, юнармейцев, казаков-кадетов.

Перед парадом собравшиеся минутой молчания почтили память погибших в Великой Отечественной войне и всех ветеранов, не доживших до сегодняшнего дня.

Затем на экранах была включена прямая трансляция обращения Президента Российской Федерации Владимира Путина к гражданам России в связи с празднованием 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов с Парада Победы на Красной площади в Москве.

Уважаемые граждане России! Дорогие ветераны! Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики! Товарищи офицеры, генералы и адмиралы! Поздравляю вас с Днём Победы! Победы колоссального, исторического значения для судеб всего мира. С праздником, который был, есть и будет для России, для нашего народа священным. Он наш по праву родства с теми, кто разгромил, сломил, сокрушил нацизм. Наш по праву наследников поколения победителей, поколения, которое мы чтим и которым гордимся, — сказал Глава государства.

Поздравил ветеранов с великим праздником и Глава Крыма. Сергей Аксёнов выразил слова благодарности и уважения за подвиг

Дорогие наши ветераны, уважаемые партизаны и подпольщики, труженики тыла, уважаемые крымчане! Поздравляю вас с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, — сказал Глава Республики. — Многие славные страницы летописи Великой Отечественной написаны в Крыму, за каждый населенный пункт была борьба и при его обороне, и при освобождении. Ещё раз хочу сказать, и наш лидер отметил, — только беспримерное мужество советского народа позволило нам одержать эту Великую Победу!

По мнению Сергея Аксёнова, основной задачей сегодня является сохранение памяти о войне и правдивой истории о тех событиях.

Перед нами стоит важная задача по сохранению и передаче памяти о тех, кто не вернулся с фронтов, и заботе о ветеранах, доживших до сегодняшних дней. Они – живой пример героизма, о котором должны знать последующие поколения, чтобы никто не мог исказить и сфальсифицировать историю нашего народа. Еще раз поздравляю всех с праздником! Слава советскому народу-победителю! Да здравствует Россия! — сказал Глава РК.

С приветственным словом выступил и председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Великая Победа досталась нашему народу дорогой ценой. Миллионы наших соотечественников отдали свои жизни в борьбе с фашизмом. Сотни разрушенных сёл и сожжённых деревень вместе с их мирными жителями, сотни тысяч погибших и замученных в застенках концентрационных лагерей стариков, женщин и детей . Великая Победа — это сила нашего народа, которая смогла сломать хребет фашистскому зверю, созданному и воспитанному западной цивилизацией, и освободившая не только Крым, Россию и Европу от коричневой чумы, но и весь мир. Нынешнее поколение должно помнить и чтить подвиг героев и продолжить славные традиции своих предков, — отметил Владимир Константинов.

В параде было задействовано 57 единиц военной и специальной техники. Среди них: бронированные автомобили «Тигр» и «Тайфун», бронетранспортёры БТР-80. Артиллерийские системы были представлены 150-миллиметровыми гаубицами «Мста — Б», системами реактивного залпового огня «Град», 122-миллиметровыми гаубицами «Д-30», противотанковым комплексом «Хризантема-С». Представлены средства противовоздушной обороны: боевые машины «Оса», «Стрела-10» и новейшие зенитные ракетные комплексы «С-400» и «Панцирь-С».

Замкнули механизированную колонну специальная техника инженерных войск и подразделений военной полиции Симферопольского гарнизона.

Фото: пресс-служб Главы РК, Госсовета РК и администрации Симферополя.