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Более 12,5 тысяч севастопольцев получают набор соцуслуг в натуральном виде

Более 12,5 тысяч севастопольцев получают набор соцуслуг в натуральном виде

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:31 09.04.2024

Проживающие в Севастополе федеральные льготники* имеют право на ежемесячную денежную выплату (ЕДВ). В состав этой выплаты входит набор социальных услуг (НСУ), который можно получать либо натуральной форме, либо в денежном эквиваленте.

В набор в натуральном виде входят:

  • лекарственные препараты для медицинского применения и медицинские изделия по рецептам, специализированные продукты лечебного питания для детей с инвалидностью;
  • путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний;
  • бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно (граждане с I группой инвалидности и дети с инвалидностью имеют право на получение второй путевки на санаторно-курортное лечение и на бесплатный проезд к месту лечения и обратно на тех же условиях для сопровождающего их лица.)

Каждая услуга имеет свой денежный эквивалент. При желании можно отказаться от любой из них в пользу денег, увеличив тем самым размер ЕДВ. С 1 февраля 2024 года размер услуг в целом составляет 1 578,50 руб. в месяц, а именно:

  • обеспечение лекарствами — 1 215,80 руб.,
  • санаторно-курортного лечение — 188,08 руб.,
  • бесплатный проезд к месту лечения и обратно — 174,62 руб.
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Форму получения набора социальных услуг (весь набор полностью либо только его часть) можно менять ежегодно. Заявление о смене формы подается по 30 сентября включительно. При этом форма получения набора изменится с 1 января следующего года.

Сообщить о смене формы НСУ можно в клиентскую службу СФР, МФЦ или направить через портал Госуслуг gosuslugi.ru. Тем, кто не планирует что-то менять, заявление писать не нужно. В 2024 году набор социальных услуг получают более 36 тысяч севастопольских льготников, из них свыше 12,5 тысяч — в натуральном виде.

*инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, те, кто пострадал от радиационного воздействия, а также некоторые иные категории граждан

источник: пресс-служба Отделения СФР по г.Севастополю

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