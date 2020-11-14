Более 12 тысяч крымских ИП и организаций, пострадавших от коронавируса, получили субсидию

Глава РК Сергей Аксёнов прокомментировал ситуацию с региональной выплатой (субсидией) предпринимателям и организациям, пострадавшим от коронавируса.

Глава Республики сообщил, что на сегодняшний день доведены выплаты крымскому бизнесу по региональной субсидии для наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Помощь в рамках данной субсидии получили 12,9 тысяч субъектов предпринимательской деятельности, удовлетворено 24,3 тысячи заявок. Общая сумма по всем выплатам с начала действия соответствующего Закона Республики Крым составила более 1,387 млрд. рублей.

Сергей Аксёнов напомнил, что прием заявок закончился 31 октября.

Данная мера поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей была направлена на частичную компенсацию затрат на сохранение занятости и оплаты труда работников в сумме минимального размера оплаты труда по состоянию на 1 января 2020 года. Это 12 130 рублей. Субсидию получили те представители бизнеса, которые не подпали под действие норм постановления Правительства РФ, определяющего федеральные меры поддержки, — уточнил Глава РК.

Правительство Крыма значительно расширило перечень видов деятельности и организационно-правовых форм юридических лиц, имеющих право на получение мер поддержки. Также можно было уточнить свой основной вид деятельности, чтобы получить право на субсидию. Таким образом, все, кто нуждался в поддержке, смогли ее получить.

В настоящее время идет подготовка реестра, в соответствии с которым планируется завершить выплаты по данной субсидии. В работе находятся еще 902 заявки. Предприятиям и предпринимателям средства дойдут в ближайшее время и в полном объеме.

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым.