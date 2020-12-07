Более 13 тысяч севастопольских предпринимателей получили помощь в Центре «Мой бизнес»

За год работы Центр «Мой бизнес» в Севастополе оказал 13 270 консультаций предпринимателям. Более 8 тысяч обращений поступило на «Горячую линию».

Самый популярный вопрос от граждан: «Какие меры поддержки государства мне положены?» За этот год мы разработали очень удобный и доступный сайт, где каждый человек, каждый предприниматель мог найти ответ на этот вопрос. Центр «Мой бизнес» стал площадкой, которая выдавала очень важные региональные субсидии. Мы также создали замечательную коворкинг зону, которой за год воспользовались порядка 700 раз – мы дали людям возможность работать, не имея собственного офиса. Также создали переговорные комнаты. Главное – за один год работы услугами нашего Центра воспользовались порядка трети субъектов МСП региона. Это очень неплохие показатели и за это время мы принимали у себя представителей из других регионов, которые перенимали наш опыт. Мы имеем позитивную практику и будем продолжать работать в этом направлении дальше, — цитирует пресс-служба заместителя Губернатора Севастополя Марию Литовко.

За год, отмечают специалисты, на площадке Центра «Мой бизнес» проведено большое количество обучающих тренингов, курсов, бизнес-марафонов и семинаров. Насыщенная образовательная повестка с участием ТОПовых спикеров и качественных тренеров поможет развить компетенции и вывести бизнес на новый уровень. Представители коммерческих банков готовы проконсультировать по любым вопросам представителей бизнеса.

На площадке Центра «Мой бизнес» активно работают и оказывают услуги несколько институтов инфраструктуры поддержки, в том числе Центр поддержки экспорта.

Обратиться на «Горячую линию» Центра «Мой бизнес» Севастополя можно по телефону:

+7(8692)22-92-92 с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Специалисты центра ответят на вопросы о правовой защите, бухгалтерском учете, кадровом делопроизводстве, регистрации и развитии предприятия, направлениях государственной поддержки и т.д. Если для ответа на поставленный вопрос специалисту необходимо дополнительное время, то обратившемуся гражданину предлагается перезвонить в назначенный час для получения развернутого ответа на заданный вопрос.