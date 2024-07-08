Более 13 тысяч севастопольцев пользуются приложением «Госуслуги.Дом»

В Севастополе, как и во всей стране, работает бесплатное приложение «Госуслуги.Дом», созданное для решения всех вопросов в отрасли жилищно-коммунального хозяйства в одном окне. Число пользователей приложения постоянно растёт, об этом рассказал и. о. начальника главного управления государственного жилищного надзора Севастополя Илья Полтавский.

В прошлом году в Севастополе началось активное распространение приложения «Госуслуги.Дом», основой для работы которого стала ГИС ЖКХ. Приложение запущено при поддержке Минстроя и Минцифры России – его можно скачать в RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery. Так уже поступили более четырёх миллионов жителей нашей страны, в том числе более 13 тысяч собственников из Севастополя, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Илью Полтавского.

Теперь пользуясь одним приложением, жители могут по принципу единого окна оплатить жилищно-коммунальные услуги, передать показания счётчиков, связаться с управляющей компанией и проголосовать на общем собрании собственников онлайн.

Мне очень удобно пользоваться приложением для домовых вопросов, передавать показания и оплачивать ЖКУ, можно посмотреть, когда будет капитальный ремонт нашего дома, обратиться в управляющую компанию, хорошо, что не нужно по всем этим вопросам писать в разные инстанции, – отмечает жительница Севастополя Наталья.

Скачать «Госуслуги.Дом» – многофункциональное бесплатное приложение для решения жилищно-коммунальных вопросов – можно по ссылке. Авторизоваться в приложении можно через подтверждённую учётную запись на портале «Госуслуги». Данные о недвижимости, приборах учёта и счетах загружаются автоматически. В случае отсутствия информации можно подать заявку, и управляющая или ресурсоснабжающая организация актуализирует данные.

Напомним, ответы на часто задаваемые вопросы по приложению размещены по ссылке.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя