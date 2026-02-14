Более 130 выездов совершили специалисты МФЦ Севастополя с начала года

Специалисты МФЦ Севастополя проводят выездные приемы, помогая жителям оформить необходимые документы без лишних хлопот, в шаговой доступности и в формате «одного окна». С начала 2026 года совершено свыше 130 выездов, принято более 250 заявлений и выдано 140 документов. Услуги выездного обслуживания предоставляются бесплатно.

Если вам необходимо оформить государственную услугу или получить готовый результат, но нет возможности самостоятельно посетить центр «Мои Документы», можно воспользоваться выездным обслуживанием. Мы регулярно выезжаем в разные районы и рады, что жители Андреевка и других поселков активно пользуются этой возможностью. Здесь можно не только подать заявление, но и получить подробную консультацию, — отметил Юрий Громяк, заместитель директора МФЦ Севастополя.

Выездной МФЦ представляет собой автомобиль, специально оснащенный для приема и обслуживания граждан. В нем оборудованы два рабочих места для одновременного приема посетителей.

Перечень услуг, оказываемых в рамках выездного обслуживания, обширен и охватывает различные жизненные ситуации, включая оформление и замену паспорта, регистрационный учет по месту жительства и пребывания, а также замену водительского удостоверения.

Актуальное расписание выездных приемов размещено на официальном сайте МФЦ Севастополя.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя