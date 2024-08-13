Более 14 тысяч крымских медработников получили специальную социальную выплату

В первом полугодии 2024 года Отделение Социального фонда по Республике Крым назначило специальную социальную выплату 14015 медицинским работникам на общую сумму более 820 миллионов рублей.

Специальная социальная выплата полагается медикам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, городских больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи. Размер назначаемых средств зависит от категории специалиста и вида организации.

Так, с 1 марта 2024 года до 50 тысяч рублей были повышены размеры социальной выплаты для врачей районных и участковых больниц, поликлиник и других учреждений первичного звена, расположенных в населённых пунктах, где проживает не более 50 тысяч человек. При этом для среднего медицинского персонала выплата была увеличена до 30 тысяч рублей.

Для врачей, которые работают в населённых пунктах, где проживает от 50 тысяч до 100 тысяч человек, выплата составит 29 тысяч рублей, если численность населения более 100 тысяч человек, выплата составит 18,5 тысяч рублей. Для среднего медицинского персонала — 13 тысяч рублей и соответственно — 8 тысяч рублей.

Отделение СФР по Республике Крым выступает оператором выплаты, при этом ее оформление происходит на основании данных медицинских организаций. По итогам каждого месяца медицинские учреждения формируют электронный реестр работников, имеющих право на получение специальных социальных выплат, и передают эту информацию республиканскому Отделению СФР. В реестре, наряду со сведениями о работнике, также указывается сумма назначаемой выплаты и данные, по которым она рассчитана.

Медработникам не нужно обращаться в Отделение СФР по Республике Крым, подавать заявления или справки. Средства переводятся на счёт, реквизиты которого республиканскому Отделению СФР также предоставляет медорганизация.

Если у вас есть вопросы, вы можете обратиться к специалистам Отделения СФР по Республике Крым, позвонив по номеру телефона единого контакт-центра СФР: 8 800 100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы: с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00, по пятницам ­– 09:00 до 16:45).

Общую информацию можно получить в социальных сетях (ВК, одноклассники и ТГ) на официальных страницах Отделения Социального фонда по Республике Крым.

источник: пресс-служба администрации Симферополя

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