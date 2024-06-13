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Более 150 детей поучаствовали в конкурсах «Центра развития Феодосии» в День России

Более 150 детей поучаствовали в конкурсах «Центра развития Феодосии» в День России

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:38 13.06.2024

Более 150 детей в День России поучаствовали в патриотических конкурсах и активностях на пляже «Барабулька» в Феодосии. Праздник для юных гостей организовал АНО «Центр развития Феодосии».

Сейчас каждый из нас понимает, насколько важно воспитывать любовь к своей стране с юных лет, – отмечает руководитель «Центра развития Феодосии Евгений Игнатьев». – Поэтому в День России мы решили сделать акцент на празднике для детей и наполнить его содержательно: стартовали с гимна России, а после перешли к патриотическим конкурсам и спортивным играм.

Под русские народные песни ребят развлекали герои отечественных мультфильмов – Маша и Медведь. В финале праздника участников угощали мороженым.

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Более 150 детей поучаствовали в конкурсах «Центра развития Феодосии» в День России Более 150 детей поучаствовали в конкурсах «Центра развития Феодосии» в День России

источник: пресс-служба «Центра развития Феодосии»

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