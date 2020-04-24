Более 150 млн. рублей из бюджета Крыма направлено на единовременную денежную выплату пенсионерам

Более 150,5 млн. рублей из бюджета Крыма направлено на единовременную денежную выплату пенсионерам, которым предоставляется федеральная социальная доплата к пенсии по состоянию на 1 апреля текущего года, в рамках дополнительных мер социальной поддержки. Об этом заявила заместитель Председателя Совета министров – министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская.

В течение двух дней на счета кредитных организаций, а также в почтовые отделения направлено 150,5 млн. рублей на единовременные денежные выплаты пенсионерам. Продолжается сверка пенсионеров-получателей федеральной социальной доплаты к пенсии с Отделением Пенсионного фонда РФ в Республике Крым. В ближайшие дни денежные средства будут направлены на счета всех получателей, ­– подчеркнула вице-премьер.

Елена Романовская также сообщила, что органами труда и социальной защиты в городах и районах уже принято 669 заявлений от семей с детьми, рожденных с 1 апреля по 31 декабря 2017 года, для предоставления денежной выплаты в размере 5 тысяч рублей до достижения ребенком возраста трех лет. Это семьи, первый и единственный ребенок в которых рожден в 2017 году. Таких детей в республике 6600.

Обращаю внимание родителей детей, которым положена данная выплата, что порядок обращения за выплатой максимально упрощен. Вам достаточно направить необходимые документы и заявление по адресу электронной почты органа труда и социальной защиты. Записываться на личный прием необходимости нет, ­– отметила вице-премьер.

Кроме того, Елена Романовская рассказала о порядке предоставления дополнительных мер социальной поддержки за счет средств Республики Крым. Так, согласно Указу Главы РК дополнительные меры поддержки коснуться семей, в которых дети рождены в 2018-2019 годах, не являющихся получателями ежемесячной денежной выплаты при рождении первого ребенка с 1 января 2018 года. Также выплаты будут осуществлены семьям с детьми-инвалидами, женщинам, имеющим статус одинокой матери. Кроме того, предусмотрена поддержка семей с детьми, родители в которых работали неофициально. Новый порядок назначения пособий в максимальном размере, предусмотренный федеральным законодательством, их не коснулся.

Выплата женщинам, имеющим статус одинокой матери, будет осуществлена автоматически согласно данным, имеющимся в органах труда и социальной защиты о получателях пособия одинокой матери. Обращения за выплатой для семей с детьми, рожденными в 2018-2019 годах и не являющихся получателями ежемесячной денежной выплаты при рождении первого ребенка после 1 января 2018 года, а также для семей, в которых воспитываются дети-инвалиды до 18 лет, будет также максимально упрощен. Вся информация будет опубликована на официальном сайте министерства, – обратила внимание Елена Романовская.

Также принято решение о расширении категории семей, в которых родители работали неофициально или долгое время не занимались трудовой деятельностью. Таким гражданам пособие по безработице назначается в минимальном размере. Ранее предполагалось, что дополнительную поддержку в виде ежемесячной выплаты в размере 3-х тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка в течение трех месяцев из бюджета республики получит один из родителей многодетной семьи. Согласно принятому решению указанная выплата будет выплачиваться всем семьям, в которых воспитываются несовершеннолетние дети, если родитель встал на учет в центр занятости в качестве безработного.

По информации пресс-службы министерства труда и социальной защиты РК.