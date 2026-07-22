Более 150 предприятий Севастополя проверяют свою продукцию в городской ветлаборатории

Городская ветлаборатория Севветцентра полностью закрывает потребность севастопольских производителей в исследованиях на безопасность, избавив предпринимателей от затрат на логистику в другие регионы и гарантировав жителям города качественные продукты питания.

За прошлый год специалисты выполнили более 18 тысяч исследований, а только за первое полугодие текущего года провели около девяти тысяч экспертиз мясной, молочной и рыбной продукции, а также меда.

Высокотехнологичное оборудование химико-радиологического отдела позволяет выявлять скрытые угрозы, которые невозможно обнаружить обычным способом. Сотрудники лаборатории проверяют продукты на соли тяжелых металлов, пестициды и радионуклиды, превышение которых опасно для здоровья человека. В ближайшей перспективе здесь начнут определять содержание антибиотиков.

Развитие собственной лабораторной базы кардинально изменило логистику для севастопольских производителей. Ранее пробы приходилось отправлять в лаборатории других регионов, а сегодня более 150 местных предприятий могут проверить свою продукцию прямо в городе. Это не только экономит время, но и гарантирует жителям Севастополя безопасность продуктов на их столах, – отметила эксперт главного управления ветеринарии Ирина Седунова.

Особое внимание уделяется выявлению фальсификатов. Специалисты поясняют, что острые вопросы возникают, в частности, по молочной продукции. Использование трансжиров и замена молочного жира на растительные аналоги при определенных условиях могут нести канцерогенные риски. Также под контролем остается содержание антибиотиков в продукции животного происхождения: мясо, яйцо, рыба.

Напомним, в 2021 году в рамках реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» построен новый административно-лабораторный корпус, на базе которого открыли химико-радиологический отдел.

Сегодня в штате учреждения работают 15 высококвалифицированных специалистов. Область аккредитации центра насчитывает 59 методик, что делает его одним из самых оснащенных в регионе и обеспечивает независимый ветеринарный контроль на рынке города. Производители и жители Севастополя могут обратиться в лабораторию для проведения необходимых исследований с последующим получением результатов, а также для получения консультаций.

Для получения консультаций и записи на прием можно обратиться:

Регистрация в ФГИС «Меркурий»: +7 (8692) 49-21-96

Лабораторные исследования производимой продукции (мясо, молоко, яйца и др.): +7 (8692) 48-94-16

источник: Правительство Севастополя

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