Более 150 севастопольских предпринимателей получают декретные и больничные выплаты от Отделения СФР

В Севастополе 152 индивидуальных предпринимателя, перечисляющие взносы на социальное страхование, оформили оплачиваемые больничные и выплаты в связи с материнством с начала 2025 года. На эти цели Отделение Социального фонда России по Севастополю перечислило 9,8 миллиона рублей.

Страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством подлежат предприниматели, члены крестьянских (фермерских) хозяйств, адвокаты, нотариусы, арбитражные управляющие и иные лица, занимающиеся частной практикой. Они могут добровольно вступить в правоотношения по обязательному социальному страхованию и уплачивать за себя взносы на эти цели в региональное Отделение СФР.

О возможности получения пособий индивидуальным предпринимателям следует позаботиться заранее. Чтобы в следующем году получить право на оплату больничного, нужно до 31 декабря текущего года уплатить взносы. Стоимость страхового года в 2025 году составляет 7 809,12 рубля.

Размер пособия по временной нетрудоспособности и пособия по беременности и родам рассчитывается исходя из минимального размера оплаты труда (МРОТ). Датой наступления страхового случая для назначения выплат по беременности и родам является дата открытия больничного листа, а не дата самих родов. Предприниматель имеет право в 2025 году получить декретные выплаты, если уплатил добровольный взнос в 2024 году.

Чтобы вступить в добровольные правоотношения по обязательному социальному страхованию, надо подать заявление через госуслуги или в клиентской службе Отделения СФР по Севастополю. Реквизиты для перечисления страховых взносов можно найти на сайте СФР на странице регионального Отделения.

Проконсультироваться по вопросам социальных выплат предприниматели могут в контакт-центре Отделения СФР по Севастополю: 8 (8692) 53-96-90 и в Телеграм-чате для страхователей t.me/osfr_sevastopol.

источник: пресс-служба Отделения СФР по Севастополю

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