Более 150 севастопольских предпринимателей участвуют в ликвидации последствий разлива мазута

Комментарий уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Севастополе Ильи Пестерникова:

На сегодняшний день более 150 предпринимателей Севастополя, включая представителей деловых ассоциаций города, таких как «ОПОРА РОССИИ», Российский союз промышленников и предпринимателей города Севастополя, Союз «Совет предпринимателей Севастополя», «Деловая Россия», а также сотрудники Аппарата уполномоченного и коллеги из проекта «Предпринимательство» партии «Единая Россия», объединили свои усилия для ликвидации последствий разлива мазута. Каждый по-своему вносит свой вклад в общее дело.

Одним из важных этапов этого процесса является спасение птиц, которые пострадали от загрязнения.

Пострадавших пернатых доставляют в Севастопольский ветеринарный центр, где сотрудники и волонтеры круглосуточно борются за жизнь каждой птицы. Эта работа требует особого внимания, поэтому очень важно обеспечить работников центра горячим питанием и всем необходимым.

Представители бизнес-сообщества активно проявляют инициативу. Одно из предприятий общественного питания взяло на себя обязательство обеспечивать добровольцев центра горячим питанием на весь период, пока это будет необходимо.

Кроме этого, предприниматели привозят для ветеринарного центра медикаменты, медицинские приборы, моющие средства, расходные материалы, средства индивидуальной защиты и другое необходимое оборудование. Некоторые из них также оказывают финансовую поддержку. И эта помощь будет оказываться до тех пор, пока это будет необходимо.

Вместе с депутатом Законодательного собрания, руководителем проекта «Предпринимательство» партии «Единая Россия» Константином Пироговым и председателем Севастопольского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» Евгением Мангулом доставили в Севастопольский ветеринарный центр от организаций и предпринимателей Севастополя горячее питание для волонтёров, расходные материалы и средства индивидуальной защиты.

Сбор всего необходимого осуществляется как в самом ветеринарном центре (улица Могилёвская, 16), так и в Аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Многие помогают убирать мазут с городских пляжей, кто-то обеспечивает волонтёров горячим чаем, перекусами и средствами индивидуальной защиты. Некоторые предприниматели привлекли грузчиков для переноски и погрузки мешков с мазутом. Кто-то перечисляет денежные средства.

Уборка мазута продолжается непрерывно, независимо от погодных условий. Поэтому очень важно, чтобы волонтёры могли согреться горячим чаем и перекусить.

Точки с перекусами уже развертывались на нескольких пляжах, включая «Наш Парус», «Серебряный бриз», в районе базы отдыха «Бриз» в Каче и на пляже «Голубая бухта». Места их размещения постоянно меняются в зависимости от потребности.

Не остались в стороне и предприниматели из других регионов России. Так, члены «ОПОРЫ РОССИИ» из Амурской и Ростовской областей помогают обеспечивать волонтёров средствами индивидуальной защиты, а также оказывают поддержку в обеспечении Севастопольского ветеринарного центра всеми необходимыми материалами.

источник: пресс-служба Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Севастополе Ильи Пестерникова

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