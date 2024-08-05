Более 150 школьников из Херсонской области посетили в КФУ «Университетские смены»

В Крымском федеральном университете им. В. И. Вернадского завершились «Университетские смены» для школьников из Херсонской области. Участниками второго заезда образовательно-туристской программы стали более 80 школьников, а всего программа объединила более 150 человек.

«Университетские смены» проходили на базе Детского оздоровительного лагеря имени Ю. А. Гагарина в Евпатории.

Мы организовываем приезд ребят с новых территорий в Крым для оздоровления и развития. Образовательную программу подготовил профессорско-преподавательский состав нашего вуза. Она объединяет аспекты образования, туризма и просвещения. Участники смены знакомятся с историей и культурой Крыма и Российской Федерации. Здесь они также могут самоопределиться и социализироваться, выбрать свою будущую профессию, – цитирует пресс-служба вуза проректора по учебной и методической деятельности КФУ им. В. И. Вернадского Наталью Кармазину.

В течение смены школьники погружались в образовательную программу от преподавателей вуза и лекторов Российского общества «Знание». На тематическом дне участников познакомили с «Движением Первых». Цикл просветительских занятий «Старт в профессию» объединил педагогику, медицину, агротехнологии и туризм, а надпрофессиональный блок был посвящён командной работе, развитию гибких навыков и лидерских качеств. На интерактивных играх и квестах школьники смогли узнать больше о ведущих профессиях на полуострове и перспективных направлениях на рынке труда. Также специалисты вуза рассказали слушателям программы об истории и достижениях Крымского федерального университета, приоритетных направлениях подготовки в вузе и студенческой жизни. Кроме того, гости их Херсонской области смогли на практике закрепить полученные навыки.

Сейчас я окончила девятый класс и рассматриваю возможность поступления в колледж Крымского федерального университета. С направлением обучения я еще определяюсь, потому что точно не могу оценить свои силы и возможности. Хочу пройти тестирования и посетить лекции от преподавателей вуза, чтобы принять окончательное решение. Очень хочу завести на этой смене друзей и единомышленников, с которыми в дальнейшем мы продолжим общение и будем вместе поступать на одно направление. Меня привлекает сфера туризма, а также издательское дело. Я хочу приносить добро другим людям и делиться полезной информацией. В Крыму очень позитивные солнечные жители, от них исходит самая комфортная и светлая энергетика. А природа полуострова очень меня завораживает, люблю крымские горы и леса, – отмечает участница «Университетских смен» Елизавета Куратова.

По итогам все участники получили сертификаты. Программу университет реализует совместно с «Движением Первых» и региональным отделением Российского общества «Знание» в Республике Крым.

источник: пресс-служба КФУ

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