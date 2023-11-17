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Более 1500 заявок поступило от студентов РК на Всероссийскую олимпиаду студентов «Я – профессионал»

Более 1500 заявок поступило от студентов РК на Всероссийскую олимпиаду студентов «Я – профессионал»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:58 17.11.2023

Более 1500 заявок поступило от студентов вузов Республики Крым на Всероссийскую олимпиаду студентов «Я – профессионал». Самыми активными стали студенты Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского (905 регистраций).

За весь регистрационный период VII сезона олимпиады «Я – профессионал» было получено 848 988 заявок на участие в олимпиаде. Студенты российских вузов смогли подать заявки на одно или сразу несколько из 73 направлений, охватывающих 10 укрупненных профессиональных групп от компьютерных до гуманитарных наук.

Руководитель Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Валерия Касамара поблагодарила университеты Республики Крым за активное участие в период регистрационной кампании.

Студенты Республики Крым проявили наибольший интерес к направлениям «Педагогическое образование (основное)», «Дизайн», «Языкознание и литературоведение», всего в рамках регистрационной кампании мы получили 1571 заявку от студентов из 12 вузов и филиалов данного региона. Наша главная цель – предоставить равные возможности активным ребятам из всех уголков страны без исключения. Впереди наших участников ждет широкая палитра карьерного сопровождения, интересные задания и возможности для профессионального роста, – отмечает Валерия Касамара.

В VII сезоне Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» стала полноценным карьерным наставником для своих участников. Каждый студент получит доступ к полезным HR-продуктам, подготовленным совместно с более чем 500 компаниями-партнерами олимпиады. Это позволяет студентам эффективно адаптироваться в реальных условиях современного рынка труда, главный запрос которого сегодня – междисциплинарные специалисты.

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Впереди участников олимпиады ждет отборочный этап, который начнется 17 ноября и продлится до 3 декабря. В рамках отборочного этапа студенты смогут попробовать свои силы в решении заданий, разработанных при участии ведущих вузов и крупнейших работодателей России.

Главная цель проекта  поддержка студентов различных специальностей, обеспечивая полный цикл карьерной навигации: от составления резюме до прохождения групповых карьерно-психологических консультаций, что поможет участникам олимпиады начать карьеру в лучших компаниях страны  партнерах «Я  профессионал».

Лучшие участники получат льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру, а также возможность пройти стажировку и начать карьеру в крупной профильной российской компании, для медалистов олимпиады предусмотрены премии от 100 до 300 тысяч рублей.

Справка: Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей», который реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования России. Организаторами олимпиады выступают: Ассоциация организаторов студенческих олимпиад «Я – профессионал», АНО «Россия – страна возможностей», Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» (РСПП), 35 ведущих вузов и более 500 крупнейших российских компаний.

По информации президентской платформы «Россия – страна возможностей»

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