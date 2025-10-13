Более 168 тысяч севастопольцев поставили прививку от гриппа

Прививочная кампания против гриппа началась в Севастополе с начала сентября, и уже более 168 тысяч жителей горда воспользовались возможностью пройти иммунизацию. Всего планируется привить почти 365 тысяч севастопольцев.

К началу этой недели в городе и сельской местности привиты от гриппа 168 707 взрослых и детей. Это 46.3% от общего плана иммунизации. Мы понимаем, что не у всех есть время посетить поликлинику, поэтому возле крупных торговых центров: «Муссон», «Апельсин», «SeaMall» и на площади Нахимова работают мобильные пункты вакцинации, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главного внештатного эпидемиолога департамента здравоохранения Сергея Грыгу.

Перед вакцинацией пациента консультирует врач-терапевт или фельдшер, также у него измеряют температуру и уточняют аллергологический анамнез. Только после этого могут допустить к прививке.

Напомним, детей в мобильных пунктах не прививают. Их вакцинируют от гриппа в детских садах и школах при наличии информированного добровольного согласия родителей. Прививка остается эффективным средством защиты от тяжелых форм сезонных заболеваний.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя