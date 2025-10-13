Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Более 168 тысяч севастопольцев поставили прививку от гриппа
Новости Республики
Более 168 тысяч севастопольцев поставили прививку от гриппа
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Более 168 тысяч севастопольцев поставили прививку от гриппа

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:10 13.10.2025

Прививочная кампания против гриппа началась в Севастополе с начала сентября, и уже более 168 тысяч жителей горда воспользовались возможностью пройти иммунизацию. Всего планируется привить почти 365 тысяч севастопольцев.

К началу этой недели в городе и сельской местности привиты от гриппа 168 707 взрослых и детей. Это 46.3% от общего плана иммунизации. Мы понимаем, что не у всех есть время посетить поликлинику, поэтому возле крупных торговых центров: «Муссон», «Апельсин», «SeaMall» и на площади Нахимова работают мобильные пункты вакцинации, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главного внештатного эпидемиолога департамента здравоохранения Сергея Грыгу.

Перед вакцинацией пациента консультирует врач-терапевт или фельдшер, также у него измеряют температуру и уточняют аллергологический анамнез. Только после этого могут допустить к прививке.

Узнайте больше:  В Севастополе на нескольких пляжах обнаружены точечные выбросы мазута

Напомним, детей в мобильных пунктах не прививают. Их вакцинируют от гриппа в детских садах и школах при наличии информированного добровольного согласия родителей. Прививка остается эффективным средством защиты от тяжелых форм сезонных заболеваний.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

голоса
Оцените материал
Просмотры:

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x