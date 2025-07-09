Более 1700 обращений от севастопольцев поступило в Госжилнадзор с начала года

Более 1700 обращений от граждан и юридических лиц поступило в главное управление государственного жилищного надзора с начала 2025 года. Большая часть обращений — около 55% — поступает через «Интернет-приемную» на официальном сайте Госжилнадзора. Это удобный и быстрый способ сообщить о проблеме.

По каждому из них специалисты провели работу: анализ ситуации, выезды на место, приняли меры реагирования, направленные на улучшение качества управления многоквартирными домами и обеспечение надлежащего состояния жилищного фонда.

На основании поступивших обращений проведено 110 контрольно-надзорных мероприятий, в ходе которых были выявлены 47 нарушений обязательных требований жилищного законодательства, выдано 35 предписаний об устранении выявленных нарушений. Такая работа позволяет не только повысить уровень ответственности управляющих организаций, но и дать севастопольцам реальный инструмент влияния на ситуацию в своих домах. Важно отметить, что основанием для проведения проверочных мероприятий является только официальное обращение гражданина в надзорный орган. Комментарии в социальных сетях или устные жалобы, к сожалению, не могут быть основанием для начала проверки, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника надзорного управления Госжилнадзора Светлану Козак.

По словам инспекторов управления, жители города чаще всего обращаются по вопросам нарушения правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, ненадлежащего предоставления коммунальных услуг, санитарного состояния общедомового имущества, некорректного начисления платы за жилищно-коммунальные услуги.

Подать заявление можно следующими способами: