Более 1700 обращений от севастопольцев поступило в Госжилнадзор с начала года

Более 1700 обращений от граждан и юридических лиц поступило в главное управление государственного жилищного надзора с начала 2025 года. Большая часть обращений — около 55% — поступает через «Интернет-приемную» на официальном сайте Госжилнадзора. Это удобный и быстрый способ сообщить о проблеме.
По каждому из них специалисты провели работу: анализ ситуации, выезды на место, приняли меры реагирования, направленные на улучшение качества управления многоквартирными домами и обеспечение надлежащего состояния жилищного фонда.
На основании поступивших обращений проведено 110 контрольно-надзорных мероприятий, в ходе которых были выявлены 47 нарушений обязательных требований жилищного законодательства, выдано 35 предписаний об устранении выявленных нарушений. Такая работа позволяет не только повысить уровень ответственности управляющих организаций, но и дать севастопольцам реальный инструмент влияния на ситуацию в своих домах. Важно отметить, что основанием для проведения проверочных мероприятий является только официальное обращение гражданина в надзорный орган. Комментарии в социальных сетях или устные жалобы, к сожалению, не могут быть основанием для начала проверки, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника надзорного управления Госжилнадзора Светлану Козак.
По словам инспекторов управления, жители города чаще всего обращаются по вопросам нарушения правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, ненадлежащего предоставления коммунальных услуг, санитарного состояния общедомового имущества, некорректного начисления платы за жилищно-коммунальные услуги.
Подать заявление можно следующими способами:
- Лично в офисе по адресу: ул. Генерала Коломийца, д. 5, с предъявлением документа, удостоверяющего личность;
- Через официальный сайт;
- Через ГИС ЖКХ.
Обращения через интернет предусматривают авторизацию через портал Госуслуг. Личный прием проходит каждый третий четверг месяца, куда можно записаться по телефону: +7(8692) 41-77-21.
Кроме того, каждый третий вторник месяца Госжилнадзор проводит прием общественных инспекторов. Это аккредитованные специалисты, не входящие в штат инспекции, но имеющие право оказывать консультационную помощь. Они помогут в составлении актов о непредоставлении коммунальных услуг, организации общих собраний собственников и других практических вопросах.
После того, как заявитель направляет официальное обращение, Госжилнадзор проводит его проверку. Если информация о нарушении подтверждается и существует угроза причинения вреда охраняемым законом ценностям (например, здоровью граждан или имуществу), назначается проверочное мероприятие.
Заявителю направляется ответ с указанием уникального номера мероприятия, по которому он может отследить результаты в системе ГИС ЖКХ. Если в ходе проверки выявляются нарушения, инспектор составляет протокол об административном правонарушении и выдает предписание об устранении нарушений с указанием сроками исполнения. Если управляющая компания не исполняет предписание в установленные сроки, ее снова привлекают к ответственности. А если такое нарушение повторяется дважды в течение года, дом исключается из лицензионного реестра этой управляющей организации — то есть она больше не имеет права управлять этим домом.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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