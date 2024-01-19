Более 2 200 онлайн-обращений к органам власти Севастополя поступило за прошедшую неделю

За неделю с 8 по 14 января жители Севастополя написали 2 273 обращения к органам власти в социальных сетях и на платформе «Госуслуги. Решаем вместе». Самая популярная тема – дороги и транспорт, она поднималась в 1 210 сообщениях, далее идёт ЖКХ – 261 сообщение, благоустройство – поступил 151 комментарий. Все обращения собрали и проанализировали специалисты Центра управления регионом.

Значительная часть комментариев поступила на тему работы новой маршрутной сети. По итогам анализа обращений граждан принято решение возобновить работу маршрутов № 17, 20 и 34. Мониторинг работы общественного транспорта продолжается. Актуальное расписание можно найти по ссылке.

Пользователи соцсетей писали также об уличном освещении на улицах Новикова, Софьи Перовской и Батарейной: в нескольких местах не горели фонари. Комментарии были направлены в «Горсвет» – сотрудники учреждения сообщили, что освещение уже работает исправно.

Кроме того, поступили обращения с просьбой привести в порядок качели в Комсомольском парке: они сильно скрипели, висели на одном тросе и могли причинить вред малышам. Вопросом занялись сотрудники учреждения «Парки и скверы», вскоре качели отремонтировали.

Напомним, задать вопросы или написать о проблеме, связанной со сферой транспорта и дорог, можно в комментариях на страницах профильного департамента в социальных сетях и в официальном телеграм-канале по ссылкам:

Обращения по теме ЖКХ, уличного освещения, благоустройства можно направлять в соцсети департамента городского хозяйства:

Кроме того, сообщения по любым темам принимаются на официальных страницах руководителей департаментов, заместителей губернатора, главы города Михаила Развожаева и Правительства Севастополя во ВКонтакте, Одноклассниках и Телеграм, а также на платформе «Госуслуги. Решаем вместе» – сервисом можно воспользоваться через виджет во ВКонтакте, приложение или сайт.