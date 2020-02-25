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Более 2 млн долларов США - экспорт продукции агропромышленного комплекса Крыма
иллюстрация: ytimg.com

Более 2 млн долларов США — экспорт продукции агропромышленного комплекса Крыма

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:56 25.02.2020

С начала 2020 года экспорт продукции агропромышленного комплекса из Республики Крым, как собственного производства, так и с учётом перевалки, составил 2,06 млн долларов США.

Основными странами-импортерами стали Украина и Абхазия. Экспорт сельхозпродукции на 20 февраля составил 32,5% планового годового значения. В основном экспортировалось мясо птицы, — цитирует пресс-служба заместителя Председателя Совета министров – министра сельского хозяйства РК Андрея Рюмшина.

По словам Андрея Рюмшина, Минсельхоз Крыма реализует региональный проект «Экспорт продукции АПК», в рамках которого установлено плановое значение достижения экспорта АПК к 2024 году в размере 7 млн долларов США. В рамках реализации нацпроекта ведомством ежегодно с 2019 по 2024 годы обеспечивается постоянное участие крымских агропредприятий в дегустационно-демонстрационных мероприятиях, а также бизнес-миссиях.

Более 2 млн долларов США - экспорт продукции агропромышленного комплекса Крыма

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