Более 2 тысяч бойцов Российских студотрядов прибудут летом на работу на ведущие предприятия Крыма

22 мая в Крымском федеральном университете им. В. И. Вернадского состоялся концерт, приуроченный к открытию третьего трудового семестра студенческих отрядов Республики Крым.

В мероприятии приняли участие студенты средне-профессиональных и высших учреждений республики Крым, а также подростки из Трудовых отрядов подростков, сформированных на базе школ г. Симферополя.

Третий трудовой семестр – это время, когда участники студенческих отрядов отправляются на свои трудовые объекты. К этому моменту студотрядовцы готовятся целый год: получают новые знания на школе подготовки командных составов и региональной школе студенческих отрядов, проходят профессиональное обучение, повышают квалификацию и осваивают необходимые навыки. Летний трудовой семестр для студентов и школьников – это возможность не только продемонстрировать свой профессионализм, но и внести реальный вклад в развитие региона.

Рад приветствовать вас на открытии очередного трудового семестра. Действительно традиции вашей организации, и вы лично являетесь потенциалом для нашей республики. Спасибо вам огромное за ваш желание в этом году помочь нам провести отдых и оздоровление детей Республики Крым, потому что многие из вас будут работать вожатыми в детских оздоровительных лагерях. Это огромная ответственность, труд, но в то же время та доля студенческой романтики, без которой нельзя представить студенческие годы. Желаю, чтобы это лето было у вас незабываемым, вы получили новый опыт, который поможет вам в жизни и самореализации, — отмечает Донченко Илья Григорьевич, Заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым. От души вам желаю показать себя в трудовых свершениях, достойно пройти путь бойца Российских студенческих отрядов на протяжении лета. Главное не успех, главное – успеть. Успевайте, друзья, быть в своей работе лучшими проводниками, вожатыми, медиками, работниками сферы услуг и гостеприимства, сельского хозяйства. Преодолевая трудности на летнем трудовом семестре, становитесь взрослее, опытнее, приобретайте те навыки, которые понадобятся вам в будущем в вашей профессиональной деятельности. А те навыки, которые дает вам студотрядовское движение, сделают вас настоящими гражданами и патриотами нашей Родины. Желаю всем вам показать, что ваш труд действительно крут, — говорит Владимир Кайданский, Председатель Правления Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

С 1 июня студенты отправятся трудиться на ведущие предприятия Крыма, обслуживая пассажиров в поездах, работая вожатыми в детских оздоровительных лагерях, младшими медицинскими сестрами, на объекты гостеприимства и строительства.

источник: Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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