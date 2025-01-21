Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Более 2 тысяч медработников Севастополя получили специальные соцвыплаты в 2024 году
актуально в республике
Внимание! Фонд защиты вкладчиков начинает дополнительные компенсационные выплаты!

Более 2 тысяч медработников Севастополя получили специальные соцвыплаты в 2024 году

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:17 21.01.2025

В Севастополе в 2024 году на ежемесячные специальные социальные выплаты работникам больниц и поликлиник региональное Отделение СФР перечислило 227 миллионов рублей. Ежемесячная выплата полагается медработникам первичного звена здравоохранения, центральных районных и участковых больниц, а также работникам станций скорой помощи.

Выплата начисляется без участия самого работника, а ее размер составляет от 4,5 до 50 тысяч рублей. Он зависит от категории сотрудника, вида медицинского учреждения и численности жителей населенного пункта, где оно располагается. Выплачиваемая сумма не входит в расчет среднего заработка и не облагается подоходным налогом, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя управляющего Отделением СФР по Севастополю Елену Гайворонскую.

Медицинские организации ежемесячно формируют электронный реестр медиков, имеющих право на получение специальной социальной выплаты, и передают его в региональное Отделение СФР. После чего в течение 7 рабочих дней средства перечисляются на счет работника.

Узнайте больше:  В Севастополе намерены создать молодежное правительство

Дополнительную информацию можно получить по номеру телефона единого контакт-центра СФР: 8 800 100-00-01. Звонок бесплатный, звонки принимаются региональным Отделением СФР по второй линии по будням с 09:00 до 18:00, в пятницу — с 09:00 до 16:45.

источник: пресс-служба Отделения СФР по г. Севастополю

голоса
Оцените материал
Просмотры: 4

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: социальная сфера Крыма и Севастополя

социальная сфера Крыма и Севастополя
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x