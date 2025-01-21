Более 2 тысяч медработников Севастополя получили специальные соцвыплаты в 2024 году

В Севастополе в 2024 году на ежемесячные специальные социальные выплаты работникам больниц и поликлиник региональное Отделение СФР перечислило 227 миллионов рублей. Ежемесячная выплата полагается медработникам первичного звена здравоохранения, центральных районных и участковых больниц, а также работникам станций скорой помощи.

Выплата начисляется без участия самого работника, а ее размер составляет от 4,5 до 50 тысяч рублей. Он зависит от категории сотрудника, вида медицинского учреждения и численности жителей населенного пункта, где оно располагается. Выплачиваемая сумма не входит в расчет среднего заработка и не облагается подоходным налогом, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя управляющего Отделением СФР по Севастополю Елену Гайворонскую.

Медицинские организации ежемесячно формируют электронный реестр медиков, имеющих право на получение специальной социальной выплаты, и передают его в региональное Отделение СФР. После чего в течение 7 рабочих дней средства перечисляются на счет работника.

Дополнительную информацию можно получить по номеру телефона единого контакт-центра СФР: 8 800 100-00-01. Звонок бесплатный, звонки принимаются региональным Отделением СФР по второй линии по будням с 09:00 до 18:00, в пятницу — с 09:00 до 16:45.

источник: пресс-служба Отделения СФР по г. Севастополю

голоса Оцените материал

Просмотры: 4