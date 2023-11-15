Более 200 самозанятых севастопольцев уплачивают страховые взносы

Самозанятые граждане могут формировать свою пенсию самостоятельно, добровольно уплачивая взносы на обязательное пенсионное страхование (ОПС) в Социальный фонд России. На сегодня 231 житель Севастополя воспользовался данным правом.

Заявление о вступлении в добровольные правоотношения по ОПС можно подать лично в клиентской службе севастопольского Отделения Социального фонда или в электронном виде через личные кабинеты страхователя на официальном сайте СФР, портале Госуслуги, а также в мобильном приложении «Мой налог». После регистрации в приложении самозанятый (страхователь) получает доступ к информации о сумме взносов для уплаты в текущем году, сведениям об учтённых платежах в СФР и размере стажа, который будет отражён на лицевом счёте по окончании года, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Важно! Уплата взносов позволяет включить самозанятость в страховой стаж и накопить необходимые для пенсии коэффициенты.

Если деятельность в качестве самозанятого осуществлялась в течение всего календарного года, то для включения этого периода в общий страховой стаж необходимо уплатить установленный минимальный размер страховых взносов на ОПС.

В 2023 году минимальный размер составляет 42 878 рублей, что также соответствует 1,0155 индивидуального пенсионного коэффициента. В случае уплаты взносов ниже минимального размера в страховой стаж включается период пропорционально уплаченной сумме.

Обращаем особое внимание! Страховые взносы следует уплачивать не позднее 31 декабря текущего календарного года.

источник: пресс-служба Отделения СФР по г. Севастополю