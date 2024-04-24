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Более 21 тысячи крымчан — пользователи приложения «Госуслуги.Дом»

Более 21 тысячи крымчан — пользователи приложения «Госуслуги.Дом»

Опубликовал: КрымPRESS в ЖКХ Крыма 12:52 24.04.2024

Более 21 тысячи жителей Республики Крым стали пользователями приложения «Госуслуги.Дом». Всего количество пользователей приложения превышает 4 миллиона. Мобильное приложение Госуслуги.Дом – это современная платформа для решения всех вопросов ЖКХ в одном окне.

В ближайшее время в приложении появится еще одна функция — коллективная заявка. Если вопрос касается всего дома, собственник сможет предложить соседям присоединиться к его заявке, чтобы не создавать еще одну. Это избавит управляющие организации от ответов на однотипные заявки и напомнит соседям, что вместе намного проще сделать дом лучше.

Приложение позволяет собственникам изучать отчёты по доходам и расходам управляющих организаций за прошлые годы, получать информацию о сроках капремонта и запланированных работах, а также при необходимости направлять обращения в жилищную инспекцию.

Авторизоваться в приложении можно через подтверждённую учётную запись на портале Госуслуг. Данные о недвижимости, приборах учёта и счетах загружаются автоматически. В случае отсутствия информации можно подать заявку, и управляющая или ресурсоснабжающая организация актуализирует данные.

Приложение создано на базе государственной информационной системы ЖКХ («ГИС ЖКХ»). Мобильное приложение доступно для скачивания в RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery.

источник: по информации пресс-службы Министерства жилищно-коммунального хозяйства РК

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