Более 213 миллионов рублей доначислено Крымской таможней по результатам таможенного контроля после выпуска товаров
фото: пресс-служба Крымской таможни

Более 213 миллионов рублей доначислено Крымской таможней по результатам таможенного контроля после выпуска товаров

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 16:38 30.10.2025

По результатам проверочных мероприятий, проведенных службой таможенного контроля после выпуска товаров Крымской таможни, за 9 месяцев 2025 года доначислено таможенных платежей, пеней, штрафных санкций в сумме 213,9 млн рублей, что соответствует значению показателя прошлого года.

В среднем одним должностным лицом отдела проверки деятельности лиц таможни проведено 7 проверочных мероприятий, доначислено таможенных платежей, пеней и штрафов в сумме 30,6 млн руб.

Бюджетная эффективность одного проверочного мероприятия по доначислению таможенных платежей за 9 месяцев 2025 года составила 4,5 млн рублей.

На внутреннем рынке Крымской таможней проведено 31 мероприятие по пресечению и выявлению товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Российской Федерации. Возбуждено 11 дел об административных правонарушениях и 1 уголовное дело. Из незаконного оборота в частности изъято более 800 единиц электронных систем доставки никотина и табачной продукции без акцизных марок и обязательной маркировки, более 500 единиц незаконно-перемещенных смартфонов и аксессуаров к ним, более 1,7 тыс. единиц контрафактных товаров.

источник: пресс-секретарь Крымской таможни

Просмотры: 10

