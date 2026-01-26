Количество выпущенных Крымской таможней транспортных средств для личного пользования в 2025 году возросло

В 2025 году Крымской таможней выпущено в свободное обращение более 950 транспортных средств граждан, что в три раза превысило показатель предыдущего года. В федеральный бюджет было перечислено более 1 миллиарда рублей.

Значительный рост числа поданных для оформления ТСЛП мы стали наблюдать уже в октябре-ноябре 2025 года, в преддверии изменений правил исчисления и уплаты утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств и прицепов к ним, вступивших в силу с 1 декабря 2025 года. В связи с ожидаемым ростом числа декларантов, которые желали подать все необходимые документы до вступления в силу изменений, нами было принято решение об увеличении продолжительности рабочего дня таможенных постов, а также обеспечение их работы в выходные дни. Это решение позволило создать максимально комфортные условия для граждан и распределить нагрузку на оформляющих инспекторов, – отметила начальник Крымской таможни Татьяна Кравец.