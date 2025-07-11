Более 25% крымских отелей прошли самооценку классификации

В Республике Крым более 25% средств размещений прошли процедуру самооценки для прохождения классификации. Получить звездность средства размещения могут по желанию вторым этапом после самооценки, это перестало быть обязательной процедурой. Получить звезды могут все средства размещения, кроме кемпингов и баз отдыха.
Все владельцы средств размещения Крыма обязаны пройти самооценку до 1 сентября. Это первый этап классификации, при котором объект самостоятельно оценивает соответствие установленным критериям. Форму необходимо заполнить на специальной платформе Росаккредитации. После подтверждения сведений объект включается в федеральный реестр классифицированных средств размещения. Всего на данный момент прошли самооценку 25% средств размещений Республики Крым, — цитирует пресс-служба министра курортов и туризма РК Сергея Ганзий.
Как отметил министр, муниципалитеты где наиболее активно проходит самооценка это Евпатория, Саки, Симферополь, Сакский, Симферопольский, Бахчисарайский и Ленинский районы.
Министерство курортов и туризма РК туризма организовывает мероприятия для разъяснения процедуры самооценки. С начала года в Крыму прошло более 20 консультационных совещаний по самооценке средств размещения. Они состоялись в рамках подготовки к летнему сезону в курортных районах. Часть встреч прошла в формате онлайн-конференций. Сейчас в муниципалитетах продолжаются повторные совещания. На этой неделе Ялте совещание собрало более 70 представителей средств размещения. Следующие запланированы на 11 июля в Алуште, на 15 июля в пгт. Николаевка и на 17 июля в пгт. Черноморское.
Напомним, что с этого года самооценка обязательна для всех средств размещения, с 1 сентября работать без неё будет нельзя, работа такого отеля или глэмпинга будет приостановлена, а агрегаторы не смогут продавать услуги данного объекта. Кроме того, законом предусмотрены штрафы.
- Кол-центр +7 (495) 539-26-70, чат в Telegram «ФСА Самооценка средств размещения»
- Министерство курортов и туризма Республики Крым, отдел регионального госконтроля в сфере туризма: +7 978 198 92 92 kontrol@mtur.rk.gov.ru, г. Симферополь, ул. Самокиша,30, каб.№12, время приема для разъяснений: с 9:00 до 18:00, понедельник — пятница
- Горячая линия Минтуризма Крыма 8 800 511 80 18 – вашу заявку передадут профильному специалисту Минтуризма Крыма, который вам перезвонит
- Подробные инструкции размещены здесь: https://fsa.gov.ru/about/deyatelnost/funktsii-v-sfere-turizma/
источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК
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С тегами: Крым туристический