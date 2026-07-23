Более 2800 крымских семей направили материнский капитал на улучшение жилья

С начала 2025 года свыше 2800 семей в Крыму улучшили жилищные условия с помощью средств материнского капитала. Программа действует через Социальный фонд России в рамках национального проекта «Семья».

Одним из новых механизмов стало использование маткапитала на строительство индивидуального дома по договору подряда с применением счета эскроу. Такой порядок должен повысить безопасность сделки, поскольку средства перечисляются с дополнительной защитой для владельца сертификата.

Если договор о счете эскроу расторгается, банк обязан вернуть направленные на строительство средства материнского капитала в Социальный фонд России. После этого семья сможет повторно распорядиться ими в установленном порядке.

Материнский капитал можно использовать для покупки квартиры или дома, внесения первоначального взноса по ипотеке, погашения жилищного кредита, строительства или реконструкции жилого дома, а также реконструкции таунхауса и других предусмотренных законом целей.

Сертификат оформляется в электронном виде. Обратиться можно онлайн через портал госуслуг, в клиентскую службу Социального фонда России или в банк, где оформляется жилищный кредит.

источник: КрымИНФОРМ

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