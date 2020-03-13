Более 3,5 миллионов рублей! Крымчанин выиграл в лотерею

Крымчанин — Валерий Заврищенский — участвует в государственных лотереях пять лет и уже выигрывал сумму более пятидесяти тысяч рублей. Счастливый билет «на миллионы» он купил в киоске «Столото». Позже проверил результат розыгрыша в интернете.

Когда я увидел такую большую сумму, растерялся. Позвал жену. Она тоже удивилась и попросила перепроверить. Я сравнил выигрышную комбинацию со своим билетом, и понял, что действительно все совпало. Это невероятная удача, — цитирует счастливчика пресс-служба «Столото».

За неделю до победы крымчанину приснилось, что он выиграл в лотерею три миллиона. Теперь мужчина убедился — сны бывают вещими.

Выигрыш мужчина планирует потратить на покупку квартиры для старшей дочери.

* Фото публикуется с разрешения победителя