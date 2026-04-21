Более 3 тысяч студентов Ростова пройдут практику в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS 21.04.2026

Более 3 тыс. вакансий доступно для студентов из Ростовской области для прохождения оплачиваемой летней практики в Крыму. Об этом сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий на пресс-конференции в пресс-центре «ТАСС Юг». 21 апреля Министерство курортов и туризма Республики Крым и Министерство экономического развития Ростовской области подписали соглашения о сотрудничестве в сфере туризма во время пресс-конференции в пресс-центре «ТАСС Юг». Оно направлено на развитие взаимоотношений среди регионов. По словам министра экономического развития Ростовской области Павла Павлова, гости из Крыма входят в пятерку наиболее частых посетителей региона.

Мы предложим студентам [из Ростовской области] возможность прохождения практики в ведущих санаторно-курортных, гостиничных комплексах, детских лагерях в качестве вожатых. <…> Банк вакансий санитарно-курортной отрасли на сегодняшний день насчитывает официально более трех тысяч. Как раз по этому перечню вакансий мы предложим ребятам проходить практику в летний период и по итогу того, сколько студентов захочет проходить практику, мы будем отрабатывать, — сказал Ганзий.

Он уточнил, что речь идет об оплачиваемой практике. Студентам также предоставят жилье, питание и компенсацию проезда.

По словам Ганзия, за 12 лет с момента присоединения Крыма к России республика приняла 74 млн гостей. Также была создана новая инфраструктура, включая берегоукрепительную, которой не было с советских времен.

Ганзий отметил, что в республике Крым было открыто 212 объектов показа, из них 34 объекта прошли модернизацию. Также в федеральном реестре насчитывается 1 112 средств размещения: 98 санаториев, 41 детский лагерь и 973 гостиницы.

источник: ТАСС

