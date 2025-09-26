Прямо сейчас:
Более 3 тысяч жителей Донбасса и Новороссии хотели найти работу в Крыму
Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:33 26.09.2025

Свыше 3 тыс. жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей планировали найти работу в Республике Крым, такие намерения они обозначали на пунктах пропуска на полуостров, сообщил в интервью ТАСС глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Многие на работу устраиваются. Особо учет не ведем, но, в целом, на пунктах пропуска более 3 тыс. приезжих заявлялись с планами трудоустроиться на территории Республики Крым. Мы всегда приветствуем, если специалисты хотят здесь остаться, мы только рады, — сказал Аксенов.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов, прошедших там с 23 по 27 сентября 2022 года. Крым и Севастополь вернулись в состав РФ после референдума, проведенного в марте 2014 года на фоне госпереворота на Украине.

30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин и главы регионов Донбасса и Новороссии после проведенного референдума подписали договоры о присоединении этих территорий к России.

источник: ТАСС

Просмотры: 9

0 комментариев
