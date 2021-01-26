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Более 30 миллионов рублей направят в Крыму на благоустройство сельских территорий

Более 30 миллионов рублей направят в Крыму на благоустройство сельских территорий  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:47 26.01.2021

В этом году свыше 30 миллионов рублей господдержки будет направлено на благоустройство сельских территорий в Крыму. Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. Он напомнил, что в  2020 году за эффективное развитие сельских территорий Республика вошла в шестерку лучших среди регионов страны.

В Республике Крым продолжается реализация госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». По итогам заседания комиссии по вопросам благоустройства сельских территорий, которая прошла в этом году 14 января, было принято решение о предоставлении субсидии на финансирование 26 проектов, — рассказал вице-премьер.

Он уточнил, что социальные проекты будут реализованы в 12 районах республики. Кроме обустройства детских и спортивных площадок планируется реализовать несколько масштабных проектов – создание сквера в Бахчисарайском районе в с. Плодовое и «Парка героев» в Советском районе в с. Красногвардейское.

Андрей Рюмшин отметил, что в этом году также будет предоставлена субсидия на улучшение жилищных условий селян.

Напомню, в 2020 году были реализованы социально значимые проекты: строились детские и спортивные площадки, благоустраивались парки, скверы, тротуары и пешеходные зоны, устанавливались площадки ТКО и многое другое. Все это стало возможным благодаря инициативе властей на местах и активной гражданской позиции сельских жителей, — подчеркнул заместитель председателя Совмина Крыма.

Фото и материалы: пресс-службы министерства сельского хозяйства РК.

Более 30 миллионов рублей направят в Крыму на благоустройство сельских территорий  

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