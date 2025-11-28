Более 30 севастопольцев посетили День открытых дверей в Кадровом центре города

Более 30 севастопольцев посетили День открытых дверей в Кадровом центре. На экскурсии соискатели и студенты Севастопольского колледжа информационных технологий и промышленности увидели работу службы занятости изнутри и узнали, какие задачи выполняет каждый отдел.

На семинаре «Техника поиска работы» карьерный консультант Елена Присяжнюк рассказала о безопасных платформах для поиска вакансий, о том, как грамотно составить резюме и на что обращать внимание при отклике.

Приглашенный работодатель «Севтелеком» представил соискателям и студентам актуальные вакансии с зарплатой до 41 тыс. рублей и рассказал о возможности прохождения практики в компании.

День открытых дверей проходит в рамках нацпроекта «Кадры» и доступен для всех желающих.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя