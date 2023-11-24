Более 300 нахимовцев Севастополя присоединились к проекту «Хранители истории»

В Нахимовском военно-морском училище состоялась церемония посвящения в Хранители истории. Ребята принесли клятву и пообещали нести это звание с честью, уважать историю и память героев Отечества.

Теперь курсанты выберут памятное место, над которым возьмут шефство. Нахимовцы изучат его историю, благоустроят и будут нести почётный караул. «Хранители истории» – это проект о командной работе. Принять участие можно в составе первичного отделения Движения Первых. В Нахимовском училище его открыли в мае, ребята уже стали участниками нескольких проектов движения, в том числе регионального чемпионата «Первая помощь».

Проект «Хранители истории» позволяет нам рассказать об истории и традициях севастопольцев всей стране. Ребята показывают пример настоящего патриота, который по зову сердца говорит о героических подвигах предков и об истории своей малой Родины. В Движении Первых мы прививаем активистам любовь к Отечеству, а теперь сможем это сделать с единомышленниками со всей России, – цитирует пресс-служба председателя Совета регионального отделения Движения Первых Севастополя Анну Молчанову.

Всероссийский проект «Хранители истории» реализуется в направлении «Патриотизм и историческая память» Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых». Проект стартовал 15 апреля 2023 года на территории музейно-выставочного павильона Ржевского мемориала Советскому солдату, где собралось 500 детей и подростков со всей Тверской области. В этот же день первичные отделения из более чем более 30 регионов вышли на облагораживание памятных мест.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя