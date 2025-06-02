Более 300 вожатых студотрядов Крыма дали старт оздоровительной кампании в лагерях

С 1 июня 2025 года в большинстве лагерей Республики Крым началась оздоровительная кампания, в рамках которой планируется обеспечить отдых и оздоровление для 190 тысяч детей. Этим летом республика встретит не только крымчан, но и детей из новоприсоединенных территорий, а также из Белгородской и Курской областей.

Для обеспечения комфортного и безопасного отдыха детей требуется большое количество квалифицированных кадров – вожатых, которые способны создать необходимые условия и дружескую атмосферу в лагерях. Поэтому к 1 июня студенты, планирующие работать вожатыми, досрочно сдали сессию и отправились для трудоустройства в детские оздоровительные лагеря Крыма. Активную поддержку в этой работе оказывают Российские студенческие отряды. На протяжении года среди студотрядов велась подготовка вожатых, а также на базе Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского и Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова было организовано профессиональное обучение по специальности «вожатый», в рамках которого студенты смогли получить необходимые знания и свидетельства о профподготовке в соответствии с Профстандартом.

В этом году потребность в вожатых во всех лагерях Крыма составляет более тысячи человек на каждой смене. Нехватку вожатых преимущественно приходится решать усилиями крымских и севастопольских студентов, а также привлечением к работе вожатыми студентов из новых регионов: Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Российские студенческие отряды помогают качественно подготовить студентов к ответственной работе. Оздоровительные лагеря Крыма готовы принять детей со всей России, и наши вожатые создадут для них незабываемые впечатления, – отметила Екатерина Денесюк, руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов. Летние каникулы – это не только время отдыха для детей, но и возможность для студентов получить ценный опыт для своей будущей профессиональной деятельности. Благодаря вожатым из студенческих отрядов Крыма дети в лагерях смогут насладиться разнообразными программами, направленными на их всесторонне развитие, а также оздоровиться, проводя время на свежем воздухе, занимаясь спортом и творчеством. Мы уверены, что с началом оздоровительной кампании лето 2025 года станет насыщенным, ярким и запоминающимся для всех участников, – рассказала Карина Гаянова, руководитель педагогических отрядов Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

Усилиями студенческих отрядов Республики Крым будет выполняться работа в 13 детских лагерях. На 1 смену уже отправились 310 вожатых: такое количество позволяет закрыть четверть необходимой потребности вожатых в Крыму. В этом году команда вожатых включает как опытных специалистов, так и студентов, которые впервые попробуют себя в этой роли. Опытные ребята передают свой опыт новому поколению вожатых и вместе создают незабываемые впечатления для детей.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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