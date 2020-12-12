Более 330 заразившихся — коронавирус в Крыму

За 11 декабря в Крыму зарегистрировано 333 случая коронавирусной инфекции, в том числе 18 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 240 выявлены при обращении за медицинской помощью, 93 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5077 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 297 человек, выздоровевших за весь период – 14 407 человек, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава Крыма Сергей Аксёнов.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки специалисты просят крымчан в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси.

Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров, — говорит Сергей Аксёнов.

При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран.