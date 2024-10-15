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Более 35 % внешнеторгового оборота Республики Крым приходится на Белоруссию
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Более 35 % внешнеторгового оборота Республики Крым приходится на Белоруссию

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:23 15.10.2024

Глава Республики Крым в своем Telegram-канале прокомментировал развитие внешнеэкономической деятельности республики. По информации Сергея Аксёнова, в настоящее время более 35 % внешнеторгового оборота республики приходится на Белоруссию. Среди других крупных торговых партнеров Крыма: Армения, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Сирия.

В то же время Правительство РК начинает развивать сотрудничество со странами Латинской Америки и Африки. По мнению Сергея Аксёнова, это важное и перспективное направление.

Продолжаем работу по формированию договорно-правовой базы межрегионального сотрудничества с иностранными государствами и регионами Российской Федерации. На сегодняшний день на международном уровне реализуется три полноформатных соглашения: с Витебской областью Республики Беларусь, Республиками Абхазия и Южная Осетия, а также два соглашения с Никарагуа и Сирией в торгово-экономической области, – сообщил Глава республики.

Отмечается, что крымский экспорт представлен разнообразными товарами, в том числе изделиями машиностроения, продукцией сельского хозяйства, косметическими и фармацевтическими средствами, алкогольными и безалкогольными напитками, продуктами неорганической химии, удобрениями, мехами, готовыми кормами для животных, пластмассовыми изделиями.

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С другой стороны, Крым импортирует товары широкого потребления, транспортные средства, механические компоненты для различных типов производства, некоторые виды сельскохозяйственной продукции.

Как уточнил Сергей Аксёнов, большую работу по установлению побратимских связей проводят крымские муниципалитеты, в первую очередь Ялта, Симферополь и Феодосия.

Развиваются связи и с другими субъектами Российской Федерации. На сегодняшний день Республика Крым заключила 64 межрегиональных соглашения, из них наиболее активно действующие – с Татарстаном, Башкирией, Якутией и рядом других российских субъектов, – сказал Глава Крыма.

Сергей Аксёнов добавил, что республика всегда открыта к сотрудничеству с друзьями Крыма и России, выразив уверенность, что внешнеэкономические связи региона будут крепнуть и расширяться.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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