Более 35 % внешнеторгового оборота Республики Крым приходится на Белоруссию

В то же время Правительство РК начинает развивать сотрудничество со странами Латинской Америки и Африки. По мнению Сергея Аксёнова, это важное и перспективное направление.

Продолжаем работу по формированию договорно-правовой базы межрегионального сотрудничества с иностранными государствами и регионами Российской Федерации. На сегодняшний день на международном уровне реализуется три полноформатных соглашения: с Витебской областью Республики Беларусь, Республиками Абхазия и Южная Осетия, а также два соглашения с Никарагуа и Сирией в торгово-экономической области, – сообщил Глава республики.

Отмечается, что крымский экспорт представлен разнообразными товарами, в том числе изделиями машиностроения, продукцией сельского хозяйства, косметическими и фармацевтическими средствами, алкогольными и безалкогольными напитками, продуктами неорганической химии, удобрениями, мехами, готовыми кормами для животных, пластмассовыми изделиями.

С другой стороны, Крым импортирует товары широкого потребления, транспортные средства, механические компоненты для различных типов производства, некоторые виды сельскохозяйственной продукции.

Как уточнил Сергей Аксёнов, большую работу по установлению побратимских связей проводят крымские муниципалитеты, в первую очередь Ялта, Симферополь и Феодосия.

Развиваются связи и с другими субъектами Российской Федерации. На сегодняшний день Республика Крым заключила 64 межрегиональных соглашения, из них наиболее активно действующие – с Татарстаном, Башкирией, Якутией и рядом других российских субъектов, – сказал Глава Крыма.

Сергей Аксёнов добавил, что республика всегда открыта к сотрудничеству с друзьями Крыма и России, выразив уверенность, что внешнеэкономические связи региона будут крепнуть и расширяться.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым