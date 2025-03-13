Более 350 самозанятых севастопольцев направляют страховые взносы для формирования пенсии

Самозанятые граждане, которые используют льготный режим на профессиональный налог, освобождены от взносов на обязательное пенсионное страхование. Но в таком случае их будущая пенсия не формируется. Это значит, что к моменту выхода на пенсию у самозанятого может не хватить стажа и пенсионных коэффициентов. Однако они могут формировать свою будущую пенсию самостоятельно, добровольно уплачивая страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в региональное Отделение СФР.

382 жителя Севастополя формируют свои пенсионные права самостоятельно. Вносить средства на будущую пенсию необходимо до 31 декабря текущего года. В этом случае они будут учтены на лицевом счете самозанятого до 1 марта 2026 года. При этом в 2025 году нельзя заплатить взносы за 2024 год. Граждане могут проверить учтенные пенсионные права на портале Госуслуг, заказав выписку о состоянии индивидуального лицевого счета, — цитирует пресс-служба управляющего Отделением СФР по Севастополю Елену Гайворонскую.

В 2025 году минимальный размер взносов составляет 59 241,60 рубля. При уплате этой суммы будут начислены 0,975 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) и учтен 1 год стажа. Максимальный размер взноса — 473 932,80 рубля. При уплате взноса в этом размере ИПК увеличат до 7,799 и внесут 1 год стажа. Самозанятые могут рассчитать сумму взноса с помощью калькулятора ИПК и стажа https://es.pfrf.ru/ipkStazh .

Напомним, что для выхода на пенсию необходимы 30 ИПК и не менее 15 лет страхового стажа. Жителям региона, которые не смогли выполнить это условие, назначается социальная пенсия на 5 лет позже пенсионного возраста и в размере, не превышающем прожиточный минимум.

Заявление о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию можно подать в клиентской службе Отделения СФР по Севастополю, в электронном виде через личный кабинет на портале Госуслуг или в мобильном приложении «Мой налог».

Если остались вопросы, то можно обратиться в единый контакт-центр: 8(800)100-00-01 (звонок бесплатный). Операторы регионального Отделения СФР работают с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 часов, в пятницу — с 9:00 до 16:45 часов.

источник: пресс-служба Отделения СФР по Севастополю

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