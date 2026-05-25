Более 350 севастопольцев получили санаторно-курортные путёвки с начала года

Отделение СФР по Севастополю заключило контракты с пятью здравницами Крыма. На оздоровление федеральных льготников направлено 22,5 млн рублей.

Правом на бесплатную путевку могут воспользоваться граждане льготных категорий, среди которых — люди с инвалидностью, ветераны боевых действий, граждане, подвергшиеся воздействию радиации. Важное условие — человек должен получать набор социальных услуг на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд к месту лечения и обратно в натуральном виде, а не деньгами.

Перед оформлением услуги необходимо взять у лечащего врача справку формы 070/у о медицинских показаниях к санаторно-курортному лечению. Заявление можно подать на портале госуслуг либо в клиентской службе Отделения СФР по Севастополю.

Профиль санатория определяется в соответствии с рекомендациями лечащего врача и врачебной комиссии. В этом году на приобретение путевок для федеральных льготников Отделению Соцфонда выделено на 1,5 млн рублей больше, чем в прошлом, — рассказала управляющий Отделения СФР по Севастополю Елена Гайворонская.

Если остались вопросы, можно обратиться к специалистам регионального Отделения СФР, позвонив в единый контакт-центр взаимодействия с гражданами по телефону: 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный).

источник: пресс-служба Отделения СФР по Севастополю

Просмотры: 18