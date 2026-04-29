Прямо сейчас:
Новости Республики
фото: © РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Какие туристы едут на отдых и лечение в крымские санатории — не бедные и проблемные по здоровью

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:12 29.04.2026

Санаторное лечение в Крыму чаще всего выбирают люди от 50 лет и старше. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря.

Основное ядро аудитории санаториев – это все-таки люди 50+, которые имеют вполне очевидные проблемы на физическом уровне и хотят их решить с помощью санаторно-курортных процедур, – сказал эксперт.

По его словам, ошибочно полагать, что возрастная категория туристов, прибывающих в Крым на оздоровление, неплатежеспособная. Есть статистика, которая показывает, что дополнительные процедуры, которые предлагаются сверх лечебной программы, более возрастное поколение покупает чаще, чем молодые люди, сказал Буря.

Молодежь несколько недооценивает санатории, несмотря то, что лечение в них может быть довольно эффективным, например, при проблемах с сердцем, суставами и позвоночником, возникающими из-за малоподвижного образа жизни уже в 30-35 лет, выразил мнение собеседник.

При этом эксперт отметил, что за последние три года в крымские санатории все-таки стало больше приезжать людей возраста 40+. Нередко туристы приезжают с детьми, и эта категория отдыхающих все больше рассматривает санатории не как место, где можно решить конкретную проблему со здоровьем, а как место для перезагрузки и релаксации – с массажами, криотерапией, барокамерами, минеральными ваннами для восстановления сил.

Ранее эксперт отмечал, что выиграет и останется в плюсе не тот санаторий, который что-то переименует, а тот, который попадет в боли целевой аудитории, найдет каналы коммуникации с ней, сможет показать ценность продукта и предложит за него адекватную цену.

Также сообщалось, что порядка 80% туристов едут в санатории Крыма за отдыхом, а не оздоровлением.

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 7

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.