Более 40 севастопольских теннисистов получили награды

Сегодня состоялось награждение победителей и призеров первенства Севастополя по теннису. Параллельно с первенством проходит чемпионат города — это ежегодные итоговые соревнования по теннису. В этом году в них приняли участие более 150 спортсменов.

Мы наградили 42 победителя первенства. Эти соревнования собрали сильнейших теннисистов Севастополя — престижность турнира и ответственность каждого игрока здесь очевидна. В первенстве участвовали сетки до 13, 15, 17 и 19 лет, в чемпионате мужчины и женщины 14 лет и старше, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя президента Федерации тенниса Севастополя Екатерину Корчак.

Соревнования под эгидой первенства и чемпионата собрали лучших и начинающих теннисистов города, каждый из них демонстрирует высший класс игры.

Подошел к концу многодневный тур к победе и перед нами сегодня лучшие теннисисты. Сейчас Правительством большое внимание уделяется развитию физкультуры и спорта в целом, в том числе теннису. Очень важные и нужные соревнования, по итогам которых будут отобраны лучшие теннисисты в списки кандидатов в спортивные сборные команды Севастополя и они будут представлять наш Город-Герой на соревнованиях высокого уровня, — отмечает начальник отдела по развитию спорта высших достижений управления спорта Никита Дмитриев.

Организатор первенства и чемпионата по теннису — региональная общественная организация «Федерация тенниса города Севастополя» при поддержке управления спорта.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя