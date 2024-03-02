Более 400 волонтеров со всего Крыма приняли участие в субботнике в Евпатории

В рамках инициативы Главы Республики Крым в городе Евпатория 2 марта состоялся субботник. Более 400 волонтеров со всего Крыма собрались, чтобы убрать мусор и улучшить состояние городских улиц.

Более 400 волонтеров из различных городов и районов Республики Крым собрались 2 марта в городе Евпатория. Молодежь Крыма не осталась в стороне и присоединилась к оказанию помощи в благоустройстве общественных территорий города. В ходе субботника были убраны семь улиц.

Такие мероприятия в Крыму проводятся регулярно с целью поддержания чистоты и порядка в населенных пунктах Республики Крым, а также для привлечения внимания к санитарным и экологическим проблемам и необходимости бережного отношения к окружающей среде.

Субботник – это не только уборка территории, но и прекрасный способ поднятия общественного духа, активное участие в общественно значимом труде, а также общение, хорошее настроение и положительные эмоции.

С учетом того, что субботник в г. Евпатория охватил волонтеров практически со всех уголков Крыма, то его можно смело называть всекрымским. Это не просто акция по уборке территории, это момент, когда мы все вместе можем проявить заботу и ответственность за наше окружающее пространство. Объединившись в усилиях, мы делаем город более чистым, уютным и привлекательным для жизни. Проведение субботника – это необходимость, чтобы сохранить красоту и уникальность наших городов и поселков, чтобы они радовали своей красотой крымчан и гостей полуострова, — рассказала Карина Гаянова, волонтер Крымского регионального отделения Российских Студенческих Отрядов.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»